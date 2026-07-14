Gli scatti postati sui social dal club bianconero scatenano nuove polemiche. Dito puntato contro la società: "Ci aspetta un'altra stagione da zero titoli"

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La Juventus ha documentato sui social la giornata di lavoro alla Continassa con una serie di scatti che hanno finito per accendere il dibattito tra i tifosi. Il bersaglio, ancora una volta, è la società, in forte ritardo sul mercato: fatta eccezione per Ekhator, infatti, i bianconeri non hanno ancora chiuso altre operazioni. A sorprendere, però, è stato anche Luciano Spalletti, l’unico sul rettangolo verde con la maglia a maniche lunghe nonostante la terza ondata di calore che sta investendo l’Italia, Torino compresa.

Juventus, Spalletti a maniche lunghe: c’entra il tatuaggio?

Tra le immagini pubblicate dalla Juventus, quelle di Spalletti con le maniche lunghe non sono affatto passate inosservate. Sul web molti tifosi hanno ipotizzato che la scelta fosse legata al tatuaggio dedicato al terzo scudetto del Napoli, realizzato dal tecnico per celebrare l’impresa compiuta in azzurro.

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Stavolta, però, le polemiche non sono legate alla scelta dell’allenatore. Anzi, per la maggior parte dei sostenitori bianconeri Spalletti rappresenta oggi l’unica vera certezza di una Juventus che rischia di presentarsi ai nastri di partenza con le stesse difficoltà della scorsa stagione, complice un mercato ancora bloccato nonostante gli obiettivi da raggiungere siano ben chiari alla dirigenza.

Tifosi pessimisti, il consiglio a Spalletti: “Scappa”

Dopo aver visto sfumare una Champions che sembrava ormai in cassaforte, i tifosi della Juventus si aspettavano una risposta immediata sul mercato. Invece hanno assistito all’ennesima rivoluzione societaria voluta da John Elkann, con Carnevali e Massara scelti per rimpiazzare Comolli e Modesto. Ma neppure il ribaltone ai vertici ha impresso la svolta attesa. A metà luglio Spalletti si ritrova, di fatto, con la stessa rosa della scorsa stagione e con diversi giocatori – da Di Gregorio a Milik – che non rientrano più nei suoi piani tecnici. E il pessimismo dei tifosi, sempre più preoccupati per il ritardo accumulato sul mercato, aumenta.

“È un signore a essere ancora alla Continassa. Io, al suo posto, mi sarei dimesso già da due settimane”, commenta Alessandro sulla pagina Facebook del club bianconero. “Spalletti è l’unico all’altezza del blasone della Juve”, aggiunge Marco. “Un uomo contro tutti”, scrive Andrea. C’è poi chi, come Luca, gli lancia un consiglio emblematico del malumore della piazza: “Spalletti, scappa finché sei in tempo!”.

Mercato fermo: la sentenza del popolo bianconero

Nessuna accelerazione, almeno per ora, sul fronte Dibu Martinez e Kolo Muani. Il mercato della Juventus resta in stand-by e la pazienza dei tifosi si è esaurita. Sui social esplode la contestazione: c’è chi paragona questa squadra a quelle più deludenti del recente passato, come le Juventus di Maifredi e Delneri, e chi già teme un’altra stagione da zero titoli. “La rosa peggiore di sempre”, sentenzia Diego. Sergio sceglie invece la strada dell’ironia: “Aristoteles della Longobarda è svincolato”. Ora tocca a Carnevali dare risposte al popolo bianconero e soprattutto a Spalletti.