Juventus, Spalletti e la tentazione nel derby: le sorprese in formazione

Le possibili scelte dell'ex Ct in vista del suo primo derby della Mole. In attacco potrebbe esserci una sorpresa per combattere il mal di gol

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Non si può dire che Luciano Spalletti sia entrato nel mondo Juve in punta di piedi. Subito scelte forti da parte dell’ex Ct, tra esperimenti e forzature tattiche che stanno peraltro anche dando buon esito in questo primissimo scorcio costituito da appena due partite. Il tempo dirà, intanto il mister di Certaldo sta preparando nuove soluzioni in vista del derby di questo pomeriggio con il Toro. Il dubbio Thuram, la tentazione David, la lista degli imprescindibili: è davvero già tutto così chiaro nella mente del nuovo allenatore?

Gli uomini di fiducia del mister

Luciano Spalletti si fida della sua Juve, dell’organico messogli a disposizione dalla società. In più occasioni il 66enne toscano ha spiegato come gli obiettivi debbano essere di alto profilo facendo riferimento al valore dei calciatori. Qualche certezza, infatti, la tiene già. Basti pensare al rendimento di Dusan Vlahovic e dal suo encomiabile atteggiamento in campo. Poi c’è Koopmeiners, pedina preziosa per impostare l’azione dal basso in questo ruolo inedito che il nuovo allenatore gli ha trovato. Infine i vari Cambiaso, Locatelli e Kalulu si stanno rilevando affidabili e per un tecnico è la qualità più importante.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il dubbio Thuram e chi può sostituirlo

Chi sta un po’ tirando il fiato ultimamente è Khephren Thuram. Il francese sta pagando anche una condizione fisica non ottimale, che non permette a Spalletti di sfruttarne a pieno le caratteristiche. Ecco perché il figlio d’arte risulta in dubbio pure oggi pomeriggio nel derby con il Torino. Nel caso in cui si decidesse di farlo partire dalla panchina, al suo posto verrebbe impiegato McKennie che elemento valido per tutte le stagioni e per tutte le posizioni. C’è infine da segnalare, sempre per quel che riguarda il centrocampo, il ritorno di Miretti al quale presto pure verrà data una chance.

Missione attaccanti: possibile chance per David

Il vero nodo di questa squadra è l’attacco. Fatta eccezione di Vlahovic, il reparto non sta dando sufficienti garanzie dal punto di vista realizzativo. Per quest’oggi Spalletti valuta la possibilità di inserire Jonathan David accanto al serbo in quello che diventerebbe poi un 3-4-1-2 con Yildiz alle loro spalle. Ne farebbero le spese i vari Openda, Conceicao e pure Zhegrova che di recente ha raccolto gli elogi del mister, che però ne ha anche evidenziato i limiti fisici. Riuscisse a valorizzare anche le sue punte, la missione dell’ex Ct diventerebbe certamente più semplice.