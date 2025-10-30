Juventus, ufficiale Spalletti: presentazione, esordio, staff, il nodo da sciogliere e l'errore da non ripetere

Via alla rivoluzione di Lucio: contratto fino a giugno con rinnovo in caso di qualificazione in Champions. Elkann e Comolli confidano nella sua esperienza per rilanciare la Signora

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. È arrivato l’annuncio ufficiale del club bianconero: per il tecnico di Certaldo subentrato al silurato Tudor contratto fino al 2026 con tanto di clausola che fa scattare il rinnovo automatico a una sola condizione. L’ex Napoli ha scelto il suo staff, c’è ancora un nodo (importante) da sciogliere. Ma la rivoluzione è partita: i tifosi incrociano le dita e sperano di rivedere lo Spallettone che ha incantato e vinto alle falde del Vesuvio e non quello della Nazionale. Le info su presentazione ed esordio in campionato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus, inizia l’era Spalletti: i dettagli del contratto

Dopo una lunga giornata alla Continassa e i primi scatti con i tifosi, intorno alle 18:30 è arrivato l’annuncio ufficiale della Juventus, tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club. “Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera: benvenuto alla Juventus e buon lavoro, mister!”: si conclude così la nota della Signora dopo aver riassunto la carriera di Spalletti, che ha conosciuto il suo punto più alto con lo scudetto conquistato a Napoli nella stagione 2022/23.

Un trionfo a mani basse che lo ha reso anche il tecnico più anziano ad aver vinto un tricolore in Italia (a 64 anni e 58 giorni). Lucio ha firmato un contratto fino a giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Presentazione ed esordio: le date di Lucio

Lo Spalletti day è fissato per domani, venerdì 31 ottobre. Un Halloween da paura, all’Allianz Stadium. La presentazione del nuovo allenatore è prevista a mezzogiorno in punto, mentre l’esordio in campionato è in programma sabato 1 novembre, alle 20:45, con la non facile trasferta sul campo dell’ottima Cremonese di Davide Nicola.

Per l’ex ct della Nazionale subito una grana: Thuram, che ha già saltato la partita con l’Udinese, rischia di non tornare a disposizione per il match dello Zini. Ma il gruppo ha comunque ritrovato il sorriso grazie alla vittoria centrata con Brambilla in panchina.

Lo staff e il nodo da sciogliere che interessa i tifosi

Nell’attesa che sia fatta chiarezza sullo staff tecnico di Spalletti, ecco alcuni fedelissimi a cui l’ex allenatore di Roma, Inter e Zenit San Pietroburgo non ha rinunciato. Marco Domenichini sarà il suo vice, mentre Daniele Baldini avrà il ruolo di collaboratore tecnico con Salvatore Russo.

Al momento non è stata ancora ufficializzata la presenza nello staff di Francesco Sinatti come preparatore atletico. Ed è una figura a cui i tifosi tengono particolarmente, visto che a Napoli fece miracoli, al punto che De Laurentiis provò a trattenerlo dopo l’addio dell’allenatore. Alla Juve, però, c’è già l’Head of Performance Darren Burgess, voluto con decisione da Comolli.

L’errore da non ripetere: Nazionale e modulo

Il flop agli Europei, quella in Nations League e la disfatta in Norvegia che ha compromesso la qualificazione diretta ai Mondiali del 2026 e anche la sua avventura al timone della Nazionale rappresentano macchie indelebili nell’arco di una carriera in cui – a livello di club – Spalletti non ha quasi mai fallito.

I due volti di Luciano nelle sue ultime due esperienze: Napoli e Italia. Se alle falde del Vesuvio è riuscito a costruire un giocattolo perfetto basato sul 4-3-3 nonostante la diaspora dei big (Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens), con l’azzurro della Nazionale ha fallito. I frequenti cambi di modulo – dal 4-3-3 al 3-4-2-1 fino al 3-5-1-1- hanno generato confusione, tensioni (vedi il caso Acerbi, ma anche con Locatelli si sono registrate scintille), sconfitte. Senza dubbio più allenatore che ct: il popolo bianconero confida di ritrovare lo Spalletti di Roma e Napoli per lasciarsi alle spalle i risultati deludenti della breve era Tudor.