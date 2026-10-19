La sconfitta con la Lazio e le voci di uno screzio con Massara mettono Spalletti sotto pressione: l’Europa League può essere decisiva. Conte è il sogno, ma c’è un’altra ipotesi

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Era il 30 ottobre 2025 quando la Juventus ufficializzò l’ingaggio di Spalletti al posto di Tudor. Quasi un anno dopo, la confessione che sa di resa: “Stiamo peggiorando, sono preoccupato”. Il giorno della presentazione, l’ex ct aveva parlato di scudetto, ma non è nemmeno riuscito a centrare la Champions. Oggi, dopo la netta sconfitta casalinga contro la Lazio, la sua panchina è a forte, fortissimo rischio. L’ombra di Conte aleggia sull’allenatore di Certaldo, ma il ritorno del pugliese è complicato. A salvare i bianconeri potrebbe però essere un altro grande ex.

Juventus-Spalletti verso la rottura: Europa League decisiva

Dopo sette giornate di campionato, il ritardo dalla vetta è già di 8 punti. A preoccupare, però, è soprattutto l’atteggiamento di una squadra che contro la Lazio si è quasi consegnata agli avversari. Spalletti ha sicuramente degli alibi, a cominciare dagli infortuni. A complicare il quadro c’è anche l’ennesima rivoluzione societaria avvenuta in estate, con Carnevali e Massara subentrati in corso d’opera a Comolli e Modesto. Gli errori commessi sul mercato hanno fatto il resto.

La Juventus si è ritrovata aggrappata agli esuberi Douglas Luiz e Nico Gonzalez, mentre in attacco, con Kolo Muani e Woltemade, senza dimenticare Ekhator, si è registrato un downgrade rispetto a Vlahovic, David e Openda, che pure stava facendo bene prima dell’infortunio. Spalletti, però, ci sta mettendo del suo. Manca la scintilla, non si vede il suo calcio: quello mostrato a Roma e sublimato nel Napoli del terzo scudetto. C’è chi ipotizza un cambio in panchina già nelle prossime ore, dopo – pare – uno screzio con Massara. In realtà, potrebbe essere decisiva la sfida di Europa League contro il Rennes. In caso di risultato negativo, si andrebbe verso la separazione.

Chi al posto di Spalletti? Il ritorno di Conte è difficile

Nell’estate del 2025 Elkann aveva fatto di tutto per riportare Conte a Torino dopo lo scudetto conquistato a Napoli. L’allenatore salentino, però, scelse di proseguire la sua avventura alle falde del Vesuvio. Quello di Antonio è il nome più invocato dai tifosi, ma la realtà è che un suo ritorno a stagione in corso sarebbe complicato, molto complicato. A sostegno di questa tesi c’è anche un precedente: De Laurentiis avrebbe voluto Conte a Napoli al posto di Rudi Garcia, ma il tecnico rifiutò, rimandando il matrimonio a giugno.

Tocca alla Juventus decidere se proseguire con Spalletti, cambiare allenatore puntando su un traghettatore per poi andare all’assalto di Conte oppure scegliere fin da subito un tecnico per un progetto a lungo termine. Sull’ex allenatore di Chelsea e Tottenham, inoltre, c’è anche il Manchester United. Carrick si gioca il futuro a Como, in Champions League: se dovesse perdere contro Fabregas, i Red Devils potrebbero fiondarsi su Conte, assicurandogli investimenti importanti già a gennaio.

Un altro ex può salvare i bianconeri

Un altro ex potrebbe tornare a Torino e salvare i bianconeri: Didier Deschamps, che in passato aveva già detto sì alla Juventus nel momento più difficile della storia del club. Fu lui a riportare in Serie A la Signora nella stagione post Calciopoli. Dopo 14 anni e il deludente quarto posto della Francia agli ultimi Mondiali, la sua lunga esperienza da ct si è conclusa cedendo il testimone a un’altra leggenda della Juve: Zinedine Zidane.

Il 58enne di Bayonne è in attesa della chiamata giusta. Quella dei bianconeri gli consentirebbe di riprendere il filo interrotto nel 2007, quando lasciò Torino per divergenze sul mercato con l’allora amministratore delegato Blanc. Più di recente, Deschamps ha dichiarato di aver commesso un errore a lasciare Torino, aprendo così alla possibilità di un ritorno una volta concluso il ciclo alla guida della nazionale francese.