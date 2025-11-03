Juventus, Spalletti: "Vlahovic sarebbe felice di restare, Yildiz mi ricorda Kvara". E fa dietrofront sullo Scudetto

Il tecnico bianconero lancia un messaggio alla società sull'eventuale permanenza del serbo, poi fa un paragone ingombrante e chiarisce la sua frase sulle ambizioni dei bianconeri in campionato

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

L’ultima volta furono i quarti di finale contro il Milan, un’eliminazione che probabilmente gli brucia ancora: quel rigore non dato a Lozano, quella discussione con Maldini, quel doppio confronto che avrebbe potuto schiudere al Napoli le porte di una storica semifinale.

Spalletti torna in Champions League

Luciano Spalletti torna a calcare il palcoscenico della Champions League: la Juventus affronta lo Sporting Fc, squadra da prendere con parecchie molle. Ma i bianconeri sono già di fronte ad un bivio: non vincere contro i portoghesi, dopo aver racimolato solo due punti in tre partite, significherebbe ridurre al lumicino le speranze di approdare agli ottavi. Inutile sottolineare il flusso di ossigeno che il passaggio del turno apporterebbe alle casse bianconere, importante specificare che questo gruppo ha bisogno di autostima per mettersi alle spalle il momento difficile. E il tecnico insediatosi soltanto da pochi giorni alla Continassa sta cercando di far leva sui tasti giusti, in particolare con i giocatori più importanti: Vlahovic e Yildiz.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Yildiz, il paragone di Spalletti

“Sarà una partita difficilissima perché sanno giocare a calcio e sono bravissimi a fare le sostituzioni dei ruoli – ha esordito Spalletti -. Hanno una qualità di palleggio incredibile sulla trequarti, un’idea di gioco precisa e complicata da leggere”. Yildiz sarà della partita dopo il riposo precauzionale di Cremona: “È a disposizione. Mi ricorda un po’ Kvara e anche Totò Di Natale. Ho parlato con lui della posizione che preferisce, lui è bravo tra le linee e ama gestirsi l’occupazione della zona centro-sinistra dell’attacco. Chiaro che può trovare qualche difficoltà se gli si chiede un rientro di cento metri, ma i grandi campioni fanno anche questo“.

Spalletti-Vlahovic, il messaggio

Importante anche un passaggio su Dusan Vlahovic, che Spalletti ha già individuato come leader dello spogliatoio. “Dusan è abituato alle pressioni della Juve: ho parlato con lui, sarebbe felicissimo di restare. Non lo preoccupa il contratto, vuole solo giocare a calcio.” Infine, un passaggio sull’atteggiamento della squadra: “A Cremona è stato tutto merito dei ragazzi. Hanno risposto nel modo giusto e si vede la voglia di imparare. Mi basta vedere gli occhi con cui mi guardano per capire che siamo sulla strada giusta.”

Scudetto-Juve, Spalletti chiarisce

Spalletti ha poi chiarito il discorso sulle ambizioni della Juventus in campionato. “Ho parlato di lotta per lo Scudetto, non di vittoria dello Scudetto. Dobbiamo convivere ogni giorno con il nome Juventus, che ci stimola a dare di più. Finché la matematica non ci vieta nulla, dobbiamo ambire a tutto. Non basta ‘finoallafine’, serve ‘oltrelafine’.” La parola chiave per Spalletti è personalità: “La Champions è la suite del calcio. Bisogna proteggerla con coraggio. Meglio sbagliare che essere incerti: l’incertezza è peggio dell’errore. E giocare ogni tre giorni non può essere un alibi. Il calcio moderno non ti permette scappatoie”.