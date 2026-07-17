I bianconeri valutano un nuovo innesto tra gli svincolati dopo l'arrivo del terzino turco: Massara e Carnevali ci provano per il centrocampista romano, Trigoria è una polveriera

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Il mercato della Juve entra nel vivo. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Zeki Celik, appena svincolatosi dalla Roma, il club bianconero potrebbe non fermarsi qui. Nelle ultime ore, infatti, ha iniziato a scaldarsi la pista che porta a Lorenzo Pellegrini, centrocampista attualmente senza contratto dopo la scadenza dell’accordo con il club giallorosso. Uno scenario che potrebbe nascondere un clamoroso doppio “sgarbo” nei confronti di Gian Piero Gasperini, che sperava di ripartire proprio dai due senatori romanisti.

Mercato Juve, non solo Celik: Massara prova il colpo Pellegrini

Dopo Celik, anche Pellegrini. Almeno nelle intenzioni di Massara e Carnevali. Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport, i contatti tra la Juventus e l’entourage del centrocampista capitolino sarebbero già stati avviati, anche grazie al lavoro del neo direttore sportivo della Vecchia Signora, che conosce perfettamente Pellegrini e le dinamiche interne di Trigoria. Al momento non è stata ancora trovata un’intesa per il rinnovo con la Roma e la situazione resta aperta a qualsiasi finale.

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In tal senso, l’arrivo di Celik rappresenta soltanto il primo tassello della nuova Juventus targata Luciano Spalletti. La dirigenza bianconera vuole aggiungere esperienza e qualità a una rosa chiamata a tornare protagonista, dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, e Lorenzo Pellegrini risponde perfettamente all’identikit disegnato dall’area tecnica. Mezzala con buona visione di gioco e con spiccate caratteristiche offensive, senza dimenticare le marcature arrivate anche su palla inattiva. Insomma, una chiara alternativa a Teun Koopmeiners, per il quale bisognerà trovare una sistemazione al giusto prezzo.

Il centrocampista romano è ancora in attesa di capire se ci saranno margini per prolungare il rapporto con la Roma, ma il tempo passa e la Juventus osserva con attenzione. La presenza di Massara potrebbe rivelarsi decisiva: l’attuale dirigente bianconero ha un ottimo rapporto con il giocatore e conosce bene sia le sue qualità tecniche sia quelle umane, elementi che potrebbero facilitare un eventuale affondo nei prossimi giorni. Un’operazione, peraltro, a parametro zero, una formula già sfruttata con Celik e perfettamente in linea con la strategia del club, orientata a cogliere le migliori opportunità offerte dal mercato dopo il settlement agreement con l’UEFA.

Doppio sgarbo a Gasperini? La decisione spetta a Pellegrini

L’eventuale approdo di Pellegrini in bianconero influirebbe non poco anche sul mercato e sulla rosa della Roma. Gasperini, infatti, avrebbe trattenuto volentieri sia Celik sia il capitano giallorosso per dare continuità a quanto di buono fatto nella passata stagione. Dopo aver perso il difensore turco, anche l’addio del centrocampista rappresenterebbe un duro colpo per i piani dell’allenatore, chiamato a non sfigurare in Champions League.

La palla, però, passa a Pellegrini. Il giocatore continua ad aspettare sviluppi sul fronte rinnovo con la Roma, ma nel frattempo valuta con attenzione le alternative. La Juventus resta vigile e pronta ad approfittare di qualsiasi apertura, forte di un progetto tecnico ambizioso e della fiducia di Spalletti. Dopo Celik, dunque, il mercato bianconero potrebbe regalare un altro colpo a parametro zero. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, la Juventus metterebbe a segno un doppio affare di spessore, assicurandosi due giocatori di esperienza e soffiando addirittura due pedine ad una diretta concorrente.

Intanto, Spalletti pensa già a come schierare la sua Juventus. L’anno scorso, di fatto, la squadra bianconera ha dimostrato di poter impostare a tre e difendersi a quattro, grazie alla duttilità di Kalulu e alla mobilità di Cambiaso. Tre a centrocampo, con McKennie autentico jolly in fase offensiva e il tandem Locatelli-Thuram spesso impiegato dal tecnico di Certaldo. Pellegrini, nell’ipotetico scacchiere 2026/27, avrebbe un duplice ruolo: mezzala nel 4-3-3 o uomo sulla trequarti nel 4-2-3-1 pensato dall’ex allenatore di Inter, Roma e Udinese. La prossima settimana, è attesa la risposta decisiva.