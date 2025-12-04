Juventus, Spalletti vuole ridurre le pressioni: niente ritiro, arrivo a Napoli domenica e ripartenza dopo la partita

Luciano Spalletti è un allenatore esperto e capace, e dietro ogni decisione ci sono una serie di valutazioni approfondite, sia tecniche che psicologiche. Difficile dire quale possa essere la ratio del provvedimento in questione, ma le ipotesi potrebbero sprecarsi.
Juventus, Spalletti cambia strategia
La Juventus cambierà strategia in vista della sfida con il Napoli di domenica sera. Nuova routine decisa dal tecnico bianconero: niente arrivo nel pomeriggio, con trasferimento serale all’Hotel Britannique di corso Vittorio Emanuele, storica “sede” della Juventus nelle sue trasferte napoletane. E niente ritiro anticipato: la squadra volerà a Napoli solo domenica mattina, poche ore prima della partita, e ripartirà immediatamente dopo il fischio finale con un charter apposito.
Juventus, blitz a Napoli
Un vero e proprio “blitz mordi e fuggi”, probabilmente pensato per isolare i giocatori dalle pressioni esterne e mantenere il gruppo concentrato esclusivamente sulla gara. La prassi della Juventus a Napoli è sempre stata molto movimentata: codazzo di tifosi dietro al pullman della squadra, assembramenti notturni davanti all’hotel, poi trasferimento allo stadio. Questa volta il tragitto sarà molto più semplice: aeroporto-stadio-aeroporto. Una scelta forte e inedita, riportata da Sky Sport, che sottolinea quanto la Juventus voglia massimizzare lucidità e serenità in un match dal peso enorme.
Juve, i tifosi commentano la decisione
Una scelta che trova d’accordo i tifosi come Dario: “E fa bene a fare così la Juve, si parte la domenica mattina e si torna dopo la partita a Torino”. Mentre Stratoale sottolinea: “Giusto. Se un ambiente è più ostile di tutti gli altri e in esso si riceve un’ accoglienza diversa da quella che si riceve altrove, è bene discriminare e prendere provvedimenti diversi da tutti gli altri”. E Daniele ironizza: “Così i residenti delle zone dormono“. Markcanna invece la vede male: “Apposto, saremo stanchissimi e ne prendiamo 3”. Anche Luigi la butta sull’ironico: “Il fuso orario farà male ai giocatori da Torino a Napoli sentire le fritture le pizze tutti odori da capogiro”.
Napoli-Juventus, corse straordinarie Linea 2
Intanto a Napoli domenica sera i treni metropolitani della Linea 2 circoleranno oltre il consueto orario di termine del servizio dopo il match Napoli-Juventus. Saranno 15 le corse metropolitane straordinarie, per un totale di oltre 7.300 posti aggiuntivi, in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 11 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 4 in direzione Pozzuoli, che consentiranno un più agevole deflusso degli spettatori dall’impianto di Fuorigrotta. “Per evitare code è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno”, è la raccomandazione del Gruppo Fs.