Juventus, spavento per Del Piero: ricoverato in ospedale

Grande spavento per Alessandro Del Piero nella giornata di domenica. L'ex capitano della Juventus è stato ricoverato in un ospedale a Los Angeles, dove risiede, per una forte colica renale.

Le condizioni dell'ex attaccante bianconero sono costantemente monitorate, e Pinturicchio non è grave: lo stesso ex numero 10 ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi, pubblicando una foto sui social dal suo letto e con rigorosa mascherina anti Coronavirus.

"Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male#colicarenale #calcolorenale #adp10", il suo post ironico. Del Piero dovrà osservare alcuni giorni di riposo prima di poter tornare alla vita normale.

Centinaia i messaggi di sostegno da parte dei suoi tifosi. Tra questi anche quelli vip dell'amico Max Biaggi: "Tutto passa, Alex. Forza. Guarisci in fretta, amico mio". La stessa Juventus ha augurato al suo ex capitano una pronta ripresa: "Auguri di pronta guarigione, get well soon".

Pochi giorni fa, il 13 maggio, Del Piero aveva inviato un messaggio a otto anni esatti dal suo addio alla Juventus: "13 maggio 2012, 'La Juve è per me l'amore di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio, ma anche di delusione e frustrazione, comunque emozioni forti, come può dare una vera e infinita storia d'amore (Avvocato Gianni Agnelli)'".

SPORTAL.IT | 18-05-2020 08:52