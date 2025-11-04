Juventus-Sporting, le formazioni ufficiali: Thuram, Yildiz, Koopmeiners, le scelte di Spalletti

Il tecnico deve fare a meno del centrocampista francese, può riproporre il tridente con Conceiçao e il turco. L’olandese verso la conferma in difesa

Un’assenza pesante e un rientro importante nella Juventus che tra poco scenderà in campo all’Allianz Stadium contro lo Sporting, nella 4a giornata del girone di Champions League: Spalletti dovrà fare a meno di Khephren Thuram a centrocampo, mentre in avanti dovrebbe rivedersi Yildiz. Vlahovic al centro dell’attacco, Koopmeiners verso la conferma nella linea difensiva.

Juventus-Sporting, le formazioni ufficiali

Luciano Spalletti è costretto a cambiare volto alla Juventus rispetto alla sua partita d’esordio con i bianconeri contro la Cremonese: Khephren Thuram è ai box per un problema al polpaccio, il tecnico non dovrebbe rimpiazzarlo nel centrocampo nel 3-5-2 visto allo Zini ma cambiare modulo, optando per il 3-4-2-1. Conceiçao e Yildiz, al rientro dopo l’assenza a Cremona, dovrebbero partire dal 1’, con Openda in panchina. Al centro della mediana favoriti Locatelli e McKennie, con Cambiaso e Kostic sulle corsie esterne.

Vlahovic e Koopmeiners: le scelte di Spalletti

Due le conferme importanti per Spalletti, che al centro dell’attacco ripropone Vlahovic, preferendolo ancora a David. Dopo la buona prova di Cremona Koopmeiners potrebbe restare nel terzetto difensivo insieme a Kalulu e Gatti: il tecnico toscano insiste dunque sull’idea di sfruttare l’olandese nella costruzione bassa della Juventus.

Gli assenti nello Sporting

Rui Borges, tecnico dello Sporting, conferma il consueto 4-2-3-1 ma deve fare a meno di una pedina importante come il terzino destro Fresneda, sostituito dal greco Vagiannidis. Non convocato anche il centrale Debast, prima riserva della coppia Diomande-Inacio. A centrocampo confermata la coppia Simao–Hjulmand, davanti Ioannidis preferito a Suarez, alle sue spalle il trio composto da Catamo, Trincao e Goncalves.

