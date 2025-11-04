Juventus-Sporting Lisbona: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming, Champions League 2025-26

Dopo la sconfitta al Bernabeu, la Juventus torna a giocare in Champions: allo Stadium arriva lo Sporting Lisbona. Tutte le info per seguire la partita

Si apre la quarta giornata della League Phase della Champions League e torna in campo la Juventus. Dopo la sconfitta al Bernabeu contro il Real Madrid, i bianconeri affrontano lo Sporting Lisbona allo Stadium. Reduce dall’esordio vincente contro la Cremonese, Luciano Spalletti fa il suo debutto europeo sulla panchina della Juve. La sua ultima apparizione in Champions League risale al ritorno dei quarti di finale perso contro il Milan nel 2023.

Dove vedere Juventus-Sporting Lisbona in diretta tv e streaming

Juventus-Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 253,a partire dalle ore 21, con pre gara dalle 20 con Federica Masolin e i suoi ospiti. Telecronaca affidata a Fabio Caressa, con il commento tecnico di Aldo Serena.

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, con le omonime applicazioni mobili disponibili su Play Store e App Store. Una volta scaricate sui vostri dispositivi, basterà sottoscrivere un abbonamento ed effettuare il login, per poi godersi lo spettacolo della Champions League.

Segui la webcronaca testuale di Juventus-Sporting Lisbona live su Virgilio Sport, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le azioni del match, risultato, marcatori e tabellino finale. Riflettori puntati anche sui canali social ufficiali dei due club interessati, tra grafiche, contenuti originali e retroscena dagli spogliatoi.

Ecco, dunque, tutte le info per vedere la partita di Champions in tv e in streaming:

Partita : Juventus-Sporting Lisbona

: Juventus-Sporting Lisbona Diretta tv : Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K e Sky Sport (253)

: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K e Sky Sport (253) Streaming : SkyGo, Now

: SkyGo, Now Data : 4 novembre 2025

: 4 novembre 2025 Orario : ore 21

: ore 21 Competizione: Champions League

Le probabili formazioni di Juventus-Sporting Lisbona

Il piano di Spalletti per la Champions League sarà pressocché identico a quello di Cremona. Con l’eccezione, neanche troppo piccola, che potrà avere a disposizione per la prima volta Kenan Yildiz. L’allarma per il problema al ginocchio del turco sembra rientrato e potrà partire titolare. Non ce la fa invece Kelly che resterà ai box. Quindi ancora una volta fiducia a Koopmeiners come difensore a sinistra: buona e senza patemi la prestazione a Cremona, contro lo Sporting lo aspetta un altro tipo di impegno.

Solito 4-2-3-1 per i portoghesi che arrivano allo Stadium con il secondo posto conquistato in patria. Rui Borges non rinuncia a Hjulmand davanti alla difesa, l’ex Lecce inseguito a lungo dalla Juventus la scorsa estate. Occhi puntati anche su Ioannidis: due gol in campionato nelle prime sei, ma si deve ancora sbloccare in Champions.

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Sporting Lisbona:

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Vlahovic, Yildiz. All: Luciano Spalletti. Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer, Pinsoglio, Kelly.

(3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Vlahovic, Yildiz. All: Luciano Spalletti. Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer, Pinsoglio, Kelly. SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes; Catamo, Trncaio, Gonçalves; Ioannidis. All: Rui Borges. Indisponibili: Nuno Santos, Debast, Bragança, Fresneda.

Juventus-Sporting Lisbona, l’arbitro sarà il tedesco Siebert

Toccherà al tedesco Daniel Siebert dirigere la sfida tra Juventus e Sporting Lisbona, in occasione della terza giornata della fase campionato di questa Champions League. Il fischietto della sezione di Berlino sarà coadiuvato dagli assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn, mentre il ruolo di Quarto Ufficiale è stato affidato a Timo Gerach. In sala Var agiranno Christian Dingert e Andrew Dallas (AVar).

L’arbitro tedesco ha diretto per ben quattro volte la Juventus in ambito europeo, e il bilancio è in favore dei bianconeri: due vittorie, contr Ferencvaros e Psv, e due pareggi, contro Villarreal e Siviglia. Tuttavia, nonostante la Juve non abbia mai perso con Siebert come arbitro, i tifosi juventini ricordano maggiormente la direzione controversa nella partita contro il Siviglia. L’episodio risale al maggio del 2023, nella semifinale d’andata di Europa League contro il Siviglia allo Stadium. Con il punteggio in parità, all’85’ Rabiot viene atterrato in area da un intervento in ritardo e con la gamba alta di Badé. Per Siebert però non c’era niente e il Var non ha richiamato il direttore di gara al monitor.