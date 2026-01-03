Juventus sprecona, tifosi in rivolta: David, Openda e Cambiaso sotto attacco. Ma Spalletti spiazza

I tifosi della Juventus alzano la voce contro David, Openda e Cambiaso, i protagonisti in negativo del pareggio allo Stadium contro il Lecce. Spalletti però parla di una "grande partita"

Quella contro il Lecce è stata una partita da solenne figuraccia per la Juventus, costretta ad un risultato davanti ai propri tifosi allo Stadium frutto di una certa leggerezza, se così vogliamo dire. La leggerezza insostenibile degli errori degli attaccanti Jonathan David e Lois Openda e di Andrea Cambiaso, autori di una partitaccia che sta generando la sollevazione del popolo bianconero.

Gli errori fatali dei bianconeri in Juventus-Lecce

È finita 1-1, ma per la Juve pesa come un passivo di 5-0: in primis perché la vittoria era a portata di mano, vista anche la conduzione del match da parte dei bianconeri nel primo tempo. Ma il vulnus è stato Cambiaso, con il difensore che si è mangiato un gol e ha contribuito al vantaggio degli ospiti con un passaggio improvvido intercettato da Banda, che poi ha avuto gioco facile nel beffare Di Gregorio.

Nella ripresa la fiera del grottesco è proseguita. Al netto del pareggio di McKennie (con il contributo di un sempre prezioso Yildiz, l’uomo giusto al momento giusto), a lasciare allibiti è stato il tiro dal dischetto di David per l’occasione del rigore. Occasione mandata a peripatetiche, giacché il canadese calcia in maniera inguardabile e, da quanto si osserva, senza neppure crederci più di tanto.

Infine, ci si è messo pure Openda, sempre più oggetto misterioso e insondabile della Juve che ha sprecato la chance del 2-1 sul finale di gara. La coppia di centroavanti, almeno stasera, non faceva un Vlahovic infortunato, insomma.

Spalletti su David: “Un rigorista che li batte benissimo”

Intanto, il tecnico Spalletti ai microfoni di DAZN, ha spiegato che i suoi devono “prevedere dove passa la palla anziché rincorrerla dopo è che passata” quando sono in area di rigore. Insomma, ci vuole più intraprendenza nell’area piccola.

E sul rigore fallito da parte di David, l’allenatore ha sostanzialmente difeso il suo giocatore, “un rigorista che li batte benissimo” che però “non é riuscito ad alzarla quanto bastava. Spalletti ha aggiunto che Locatelli e Yildiz, rigoristi pure loro, avevano deciso di concedere a David il tiro dal dischetto, “ma la prossima volta interverrò”.

Quindi la punzecchiatura ai giornalisti: “Voi cercate sempre il cavillo, quello che non ci fa vincere la partita e quindi un capro espiatorio. David deve fare gol perché è rigorista, ma non è che poi succede il pandemonio, ormai è andata. E il fatto che abbia deciso di batterlo è sinonimo di personalità”.

In sintesi, in conferenza stampa l’ex ct dell’Italia ha così chiosato: “Abbiamo giocato una grande partita, non è che bisogna mettere in prigione chi ha fatto battere il rigore o chi l’ha battuto”.

I tifosi all’assalto: le critiche contro David, Openda e Cambiaso

Ovviamente il parere del web tifoso è di tutt’altro tenore. “Sono furioso, soprattutto con quella specie di calciatore di David che ancora non ha capito dove gioca. Lo scavettooo!”, scrive su X Giuseppe. Juventus Fans è ancora più duro: “Giocatore imbarazzante, scarso, macchinoso, svogliato e senza personalità! Non lo voglio più vedere in campo!”. Simonabianconera aggiunge: “Ad oggi non ho ancora capito l’utilità di Jonathan David”. E Angelo: “Non capisco cosa succeda ai calciatori ultimamente, la qualità si è abbassata pesantemente. L’avrei tirato meglio io sto rigore che ho giocato in terza categoria”.

I tifosi hanno preso di mira anche Openda e Cambiaso. Sul primo coro di critiche di questo genere: “Openda cambia sport”, “Il più grande errore della Juventus degli ultimi due anni è stato spendere 45 milioni per Openda”, e non mancano critiche anche a chi ha fatto il mercato che ha portato i due a Torino: “Chissà se Damien Comolli è a conoscenza del fatto che David e Openda, da lui acquistati ci stanno facendo perdere il sonno, visto che la pazienza l’abbiamo persa da tempo”.

Su Cambiaso, inutile infierire. Al limite, un tweet su tutti, quello di Valerio Vitali: “Altri 2 punti persi come in tante altre partite della nostra stagione sin qui. Cambiaso e David sono lo specchio di una Juve che non appena vince qualche partita alza la spocchia, si fa gradassa, non sa mantenere alta la tensione e non sa restare umile”.