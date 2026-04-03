Juventus, spunta la clausola per Bremer, la cessione non è impossibile: si scatena il caos nel web bianconero

Secondo quanto riporta Tuttosport, il difensore brasiliano potrebbe partire se qualcuno offre 58 milioni entro il 10 agosto: per il club bianconero non è incedibile

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Arrivare o meno in Champions League fa tutta la differenza del mondo, soprattutto per chi ha un pareggio di bilancio da raggiungere: è il caso della Juventus, che se non dovesse arrivare quarta dovrebbe effettuare almeno una cessione “eccellente”.

Bremer, spunta la clausola

Ipotesi, congetture, ma che all’approssimarsi della fine del campionato iniziano a diventare sempre più concrete. Il nome che è salito in auge da questo punto di vista è quello di Gleison Bremer, difensore brasiliano appena rientrato alla Continassa dopo la convocazione di Ancelotti con il Brasile. Secondo quanto riporta Tuttosport, nel contratto del giocatore ci sarebbe una clausola da 58 milioni valida sia per l’Italia che per l’estero: significa che chiunque si presentasse con tale cifra, potrebbe acquistare il giocatore.

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La Juventus si muove

La clausola è esercitabile entro il 10 agosto, per il semplice motivo che la Juventus avrebbe poi bisogno di tempo per trovare un sostituto adeguato. Va da sé che i bianconeri stanno già sondando il mercato dei difensori, dato che nei giorni scorsi sono spuntati i nomi di Rudiger, Senesi e Muharemovic, oltre che di un possibile “ritorno” in prestito di Dean Huijsen dal Real Madrid.

Bremer, forma da ritrovare

Per qualcuno il nome di Bremer come possibile partente rappresentare un sorpresa, per altri no, perché le prestazioni del brasiliano non sono ancora tornate ai livelli pre-infortunio. Una situazione magari prevedibile, ma forse non fino a questo punto, perché la Juventus negli ultimi mesi ha subito troppi gol e il brasiliano ha spesso affannato sugli avversari. Inoltre, ha spesso mostrato pecche in fase di impostazione, cosa che per un difensore di Spalletti rappresenta una importante lacuna.

Il post-infortunio di Bremer

Inoltre Bremer ha 29 anni, e questa potrebbe essere l’ultima occasione per “monetizzare” pesantemente sulla sua cessione. Il fisico ha presentato il conto, dopo il lunghissimo stop per la rottura del legamento crociato e il nuovo intervento chirurgico di ottobre. Non è detto che possa tornare quello di un tempo, e nell’attesa si prendono troppi gol.

Juve-Bremer, futuro da decifrare

Secondo quanto filtra, il brasiliano sarebbe attratto da una esperienza in Premier League, per quanto si trovi bene a Torino e a tutt’oggi non siano pervenute offerte sulle scrivanie di Comolli e Ottolini. La vetrina del Mondiale sarà inoltre importante per il giocatore, sul quale Ancelotti fa grande affidamento: Gleison vuole vincere qualcosa di importante, e se capirà che la Juve non sarà in grado di garantirglielo nell’immediato futuro allora ascolterà più che volentieri qualsiasi tipo di apprezzamento.

Bremer, il web bianconero si spacca

L’eventuale cessione di Bremer divide il web bianconero, Nico ha grossi dubbi: “Come da prassi ultimamente…ne andrà via uno buono ….per poi con quei soldi comprarne un paio scarsi…”. Mentre Dante è più fatalista: “X me non è in grado di fare 40 in un anno Bremer quindi è meglio che lo diano via, è meglio che ci mettiamo in cuore in pace ci sono troppe squadre x il 4 posto noi della Juve con un allenatore così non si va da nessuna parte”. Anche Enzo accusa la società: “58milioni, poi ne spendono 60 x qualche bidone, ogni riferimento è puramente casuale”. Fabio alza le mani: “Onestamente? Se arriva un offertona sarebbe un colpo cederlo, ho la sensazione che non possa essere più quello pre-infortunio”. Così come Gennaro: “per 60 milioni va portato in braccio all’acquirente”.