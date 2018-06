Juventus, spunta il nome di un difensore top

Sono due dei top club europei più virtuosi, ovvero tra i pochi in grado di tenere altissimo il livello di competitività della rosa senza lasciarsi andare a spese folli e con un occhio sempre vigile al bilancio. Sarà anche per questo, forse, che Bayern Monaco e Juventus sono due delle grandi del Vecchio Continente che faticano più di altre ad arrivare in fondo alla Champions League, costrette spesso come sono a chinare la testa di fronte a colossi come Real Madrid e Barcellona, che ai colpi super-milionari sono abituati. Tant’è, sull’asse Monaco di Baviera-Torino potrebbe nascere un’altra operazione di mercato vantaggiosa per entrambe, dopo quella che ha portato Arturo Vidal in Germania e Mehdi Benatia a fare il percorso inverso. Al centro delle discussioni potrebbe finire Jerome Boateng, roccioso centrale tedesco di origini ghanesi che sembra giunto alla fine della propria militanza al Bayern. Lassù, si sa, come peraltro a Torino, non si fanno “prigionieri”, chi vuole andare via viene assecondato e allora i “mal di pancia” del fratello dell’ex milanista Kevin-Prince potrebbero portare al divorzio dalla più titolata squadra tedesca dopo 7 stagioni di successi.

L’ad Rummenigge ha aperto all’addio, “ma alle nostre condizioni” come dichiarato a 'Sport Bild'. Le due squadre di Manchester sono in prima fila, in particolare il City, dove Boateng ritroverebbe Guardiola, ma la Juventus è in agguato. A Torino sono pronti a prendere in esame l’ipotesi in caso di cessione dello stesso Benatia, riscattato un anno fa dal Bayern per 17 milioni, la metà di quanto servirebbe per portare in Italia Boateng, magari con la formula del prestito con riscatto, la medesima utilizzata per il centrale marocchino. Boateng completerebbe con esperienza e fisicità il reparto di centrali con Barzagli, Chiellini, Caldara e Rugani, anche se su quest’ultimo potrebbe fiondarsi il Chelsea qualora a Londra approdasse Sarri, che ha allenato Rugani a Empoli. In questo caso i campioni d’Italia punterebbero su un altro giovane, come il giovane talento olandese de Ligt.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 18:15