Juventus, spunta un alleato inatteso nella corsa a Pogba

Si sceglie prima l’allenatore o i giocatori? È questa una delle domande-tormentone più ricorrenti quando arriva l’estate e si inizia a parlare di mercato.

In genere club grandi e piccoli individuano prima l’allenatore e poi studiano le trattative da approfondire, anche se nel calcio di oggi molti affari nascono sottotraccia con largo anticipo, ma ci sono anche giocatori in grado di mettere d’accordo qualsiasi tipo di allenatore.

Due di questi rispondono ai nomi di Sergej Milinkovic-Savic e di Paul Pogba, i due super-obiettivi del mercato estivo 2019 della Juventus, ancora a caccia dell’allenatore, ma intanto decisa a mettere qualità e altra fisicità nel proprio centrocampo.

I due sono ovviamente in alternativa, per questioni di caratteristiche e anche di costi. Con il laziale c’è già l’accordo di massima, ma ci sarà da lavorare sul fronte Lazio, considerando la volontà di Lotito di non cedere e la valutazione data al serbo, superiore ai 100 milioni.

Più facile potrebbe essere puntare sul ritorno in bianconero di Pogba, che non sarebbe da convincere e che potrebbe non trovare troppe opposizioni neppure sul fronte interno alla propria squadra, il Manchester United. Tre anni dopo il ritorno ai Red Devils Pogba sembra pentito di una scelta che gli ha portato poche soddisfazioni e a rendere possibile l’affare potrebbe essere un’interessante serie di motivi.

In primo luogo la presenza nella rosa della Juventus di un giocatore come Joao Cancelo che piace allo United e che potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per abbassare la richiesta economica degli inglesi. Per il portoghese ex Inter però potrebbe scatenarsi un derby, visto che il Manchester City è pronto a offrire alla Juventus 60 milioni. Detto che anche Paulo Dybala e Douglas Costa potrebbero entrare nell’operazione, anche… il Governo sembra giocare a favore della Juventus.

Sì, perché i bianconeri potrebbero sfruttare il “Decreto Crescita” del Governo, che entro il 30 giugno potrebbe diventare legge a tutti gli effetti. Tale decreto stabilisce che i lavoratori dipendenti che arrivano in Italia dopo aver risieduto almeno due anni all’estero e che risideranno per almeno due anni in Italia vedranno tassato solo il 30% del loro reddito.

In soldoni, è proprio il caso di dirlo, nel caso di Pogba alla Juventus l’ingaggio da 15 milioni del francese potrebbe venire a costare “solo” 17,2 milioni, perché dei 26 milioni totali lordi d’ingaggio verrebbe tassato solo il 30%, ossia 7,8 milioni, sui quali la società bianconera pagherebbe il 43% circa di tasse, ovvero circa 3,3 milioni.

SPORTAL.IT | 05-06-2019 20:00