Juventus, spunta un gesto di Douglas Luiz che cambia tutto. Kolo Muani si avvicina: la strategia di Comolli

L'ottima prestazione fornita contro la Next Gen e il nuovo ruolo potrebbero ribaltare il futuro del brasiliano. Svolta in attacco anche senza l'addio di Vlahovic

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Basta un gol, un post, per far sì che tutto cambi. Da oggetto misterioso a possibile nuovo acquisto: i 51′ della partita in famiglia con la Next Gen avvicinano Douglaz Luiz alla permanenza alla Juventus. E un messaggio su Instagram del brasiliano lo conferma. Intanto il mercato bianconero è sempre bloccato dalle mancate cessioni, ma Comolli sta mettendo in pratica il suo piano per consegnare quanto prima Kolo Muani a Tudor.

Juventus, Douglas Luiz non parte più? Il gesto social

Un gol e un assist nella sfida vinta 2-0 contro la Next Gen, ma soprattutto quel ruolo da trequartista nel 3-4-2-1 che Tudor sembra avergli cucito su misura. Da un giorno all’altro è cambiato il mondo per Douglas Luiz.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sì, etichettato come fiasco colossale tanto da diventare il simbolo del fallimento targato Giuntoli, ora il sudamericano ex Aston Villa potrebbe rivelarsi un’arma preziosa per il tecnico croato, che ne sta esaltando qualità e caratteristiche. A conferma di un sorriso ritrovato dopo un’annata da incubo, il suo ultimo post su Instagram: uno scatto in bianconero accompagnato dall’emoticon delle dita incrociate. Come dire: speriamo che sia la volta buona, qui a Torino.

Come hanno reagito i tifosi bianconeri

Tudor potrebbe aver pescato il jolly tra gli esuberi, non a caso continua a pomparlo. Ma anche i tifosi credono nel riscatto del centrocampista brasiliano. “Non mollare. Dimostra chi sei”commenta Pamy su Instagram. “Rimani” aggiunge Michele. “Continua così” scrive Brian.

“Mai smesso di credere in te” sottolinea un’altra tifosa. La sua uscita social ha letteralmente fatto il pieno di like, a dimostrazione del fatto che il popolo bianconero sostiene ancora il calciatore costato 50 milioni, anche se poi nell’operazione erano entrati i giovani Barrenechea e Iling-Jr.

Kolo Muani più vicino: il piano di Comolli

Il mercato in entrata della Juve è frenato dalla mancate partenze. Vlahovic resta il problema numero uno, ma l’infortunio muscolare di Miretti nel corso dell’amichevole con la formazione U23 rischia di far saltare definitivamente il possibile trasferimento al Napoli. Dunque, come arrivare a Kolo Muani?

Comolli sta riuscendo nella mission impossible anche senza sviluppi in uscita. Come riferito da Sky, la dirigenza bianconera sta trattando col Psg, che ieri ha alzato al cielo pure la Supercoppa Europea, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Per un’operazione complessiva da 65 milioni. Ora è il momento di accelerare, con o senza l’addio di Dusan: c’è fiducia.