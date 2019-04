Juventus, stagione maledetta: un big finisce sotto i ferri

Si conclude come peggio non poteva la sfortunata stagione di Sami Khedira. Il centrocampista della Juventus, che ha passato buona parte dell'anno in infermeria per una serie di infortuni, dovrà essere operato al ginocchio destro. Lo ha comunicato il club bianconero in una nota: "Il centrocampista accusa delle problematiche al ginocchio destro in corso di accertamento e per le quali si rende necessario un approccio chirurgico".

Khedira era appena tornato a disposizione di Massimiliano Allegri dopo l'operazione al cuore per un'aritmia e un mese lontano dai campi. Questa la nota sui social del giocatore: "Dopo quattro mesi di dolore continuo al ginocchio – in alcuni giorni peggiore di altri – ho deciso di sottopormi a intervento chirurgico per guarire completamente. L'intervento chirurgico è programmato nelle prossime due settimane. Il mio obiettivo è di tornare al 100% per l'inizio della prossima stagione. Non vedo l'ora di lottare per raggiungere ancora i nostri obiettivi".

Contro la Fiorentina oltre al Nazionale tedesco mancheranno sicuramente anche Paulo Dybala e Douglas Costa. L'argentino ha accusato un problema al quadricipite contro l'Ajax e dovrebbe restare fuori due settimane. "I capitani soffrono ancora di più per le sconfitte. Le superano lentamente, in silenzio. Il dolore passerà, ma il bello dello sport è che c’è sempre un altro trofeo, un’altra Coppa, un’altra stagione. Vamos!", ha scritto su Facebook la Joya. Dougla Costa soffre invece del riacutizzarsi di un vecchio infortunio al polpaccio: sarà indisponibile nelle prossime due partite contro Fiorentina e Inter.

Diversi dubbi anche per quanto riguarda Chiellini e Mandzukic, che hanno entrambi saltato la partita contro l'Ajax: contro i gigliati potrebbero non farcela. Per la squadra di Allegri un finale di stagione con i cerotti.

SPORTAL.IT | 18-04-2019 16:36