Juventus: stangata per Nedved e Paratici dopo il derby

Tra le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla decima giornata di serie A c’è anche l’inibizione ai dirigenti della Juventus Fabio Paratici e Pavel Nedved dopo il derby vinto per 2-1 contro il Torino .

Il primo viene inibito “a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale” fino al 14 dicembre compreso “per avere, nel corso del secondo tempo rivolto dalla tribuna agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose”.

Il secondo invece viene inibito fino al 21 dicembre e multato di 10.000 euro “per avere reiteratamente, dal 35’ del secondo tempo per alcuni minuti, rivolto dalla tribuna agli Ufficiali di gara epiteti gravemente insultanti percepiti sul campo direttamente dal Direttore di gara”.

Sono quattro invece i giocatori squalificati per un turno: si tratta di Federico Ceccherini del Verona, Pedro della Roma, Jacopo Petriccione del Crotone e Carlo Pinsoglio della Juventus, quest’ultimo è stato anche multato di 5000 euro per avere, al 47′ del secondo tempo, protestato animosamente dalla panchina con parole irrispettose”.

Antonio Candreva della Sampdoria infine non è stato punito per il gesto nei confronti di Sandro Tonali del Milan, preso per un orecchio durante il posticipo di domenica sera. il Giudice Sportivo ha ritenuto di non dover procedere perché ha sentito l’arbitro che aveva già valutato sia sul campo coi suoi collaboratori sia col VAR.

OMNISPORT | 08-12-2020 17:05