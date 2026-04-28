La Juventus mette Stiller nel mirino: perché l’assalto al tedesco scatterà appena conquistata la Champions   

Il centrocampista dello Stoccarda è ritenuto ideale per Spalletti: il quarto posto aritmetico fondamentale per riuscire ad anticipare la concorrenza

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La qualità di Angelo Stiller per la Juventus di Luciano Spalletti: il club bianconero è pronto a fiondarsi sul centrocampista dello Stoccarda, seguito però da diverse squadre europee. La Juve deve muoversi in fretta: ecco perché assicurarsi la partecipazione alla Champions League può essere un elemento decisivo per acquistare il regista.

Stiller, un regista puro per Spalletti

Una delle missioni della dirigenza della Juventus nella prossima campagna acquisti è quella di assicurare a Luciano Spalletti più qualità e personalità a centrocampo: doti che appartengono ad Angelo Stiller, classe 2001 dello Stoccarda su cui qualche estate fa aveva posato gli occhi anche l’ex d.s. Cristiano Giuntoli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stiller, nazionale tedesco che in questa stagione ha messo insieme complessivamente 2 gol e 10 assist, è infatti un regista puro, ruolo che ha sempre fatto la differenza nelle squadre del tecnico toscano: acquistarlo permetterebbe a Spalletti di dare una fisionomia diversa alla Juve, più vicina ai suoi desideri.

Il prezzo dello Stoccarda

Il problema è che delle qualità di Stiller non si è accorta solo la Juventus. Sono diverse le società europee, soprattutto della Premier League, che stanno seguendo con attenzione il 25enne e che presto potrebbero provare a portarlo via dallo Stoccarda. E il club tedesco, conscio di questo interesse, è pronto ad aprire un’asta per il suo gioiellino. Insomma il prezzo di Stiller potrebbe schizzare verso l’alto: un anno fa lo Stoccarda rispose a un sondaggio del Real Madrid con una richiesta di 50 milioni di euro per il cartellino del centrocampista.

Assalto dopo la Champions

C’è però una strada più breve che porta a Stiller e che la Juventus potrebbe percorrere, bruciando la concorrenza. Il centrocampista ha infatti una clausola rescissoria da 36 milioni di euro che lo Stoccarda può annullare all’inizio della sessione di mercato estiva pagando 2 milioni direttamente al giocatore. Muovendosi prima della fine della stagione, dunque, la Juve potrebbe riuscire a prendere Stiller ad un prezzo decisamente più basso del suo valore.

Per poterlo fare, però, i bianconeri devono avere la certezza di essere in Champions League nella prossima annata: appena il quarto posto sarà aritmetico, il d.s. Marco Ottolini potrebbe partire all’assalto di Stiller. Di fatto, dunque, è lo stesso Spalletti a potersi regalare il regista che sogna: basterà condurre i bianconeri in Champions nel più breve tempo possibile.