Juventus, stop per Rugani e Khedira

Due brutte notizie dall'infermeria per Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus, in vista della sfida contro l'Udinese, perde per infortunio Daniele Rugani e Sami Khedira.

L'ex difensore dell'Empoli, nella partita di Frosinone, ha subito una frattura al secondo arco costale di sinistra che gli impedisce di allenarsi e essere disponibile per la gara con i friulani. Più incerta la situazione del centrocampista tedesco, che in Champions ha accusato un nuovo risentimento al flessore della coscia sinistra che verrà valutato nelle prossime ore.

SPORTAL.IT | 03-10-2018 17:45