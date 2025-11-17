Juventus, stop Vlahovic e il duo David-Openda a secco pure in nazionale: Spalletti studia un nuovo ruolo per Yildiz

Il serbo in dubbio per la Fiorentina, gli altri due attaccanti continuano a non segnare: al Franchi potrebbe proporre il turco in una posizione “alla Totti”

Dusan Vlahovic non è al meglio, mentre il digiuno di Jonathan David e Lois Openda è proseguito anche in nazionale: per ovviare ai problemi dell’attacco Luciano Spalletti sta studiando un nuovo ruolo per Kenan Yildiz in vista della gara con la Fiorentina.

Juventus, Vlahovic in dubbio per la Fiorentina

Dopo aver mancato la qualificazione ai Mondiali 2026 con la Serbia, Dusan Vlahovic rischia di perdersi anche la prossima gara della Juventus in casa della Fiorentina, in programma sabato 22 novembre. Il centravanti ha accusato un problema muscolare giovedì sera dopo il match tra la squadra slava e l’Inghilterra, i successivi esami medici hanno fortunatamente escluso infortuni gravi, ma hanno comunque evidenziato un affaticamento agli adduttori. In sostanza, Vlahovic tornerà presto a giocare per la Juventus, ma la sua presenza sabato al Franchi è in forte dubbio.

David a secco anche col Canada

In teoria, dunque, contro i viola al centro dell’attacco della Juventus dovrebbe esserci uno tra Jonathan David e Lois Openda. Peccato, però, che i due attaccanti arrivati dal mercato estivo stiano vivendo un momento di forma pessimo e, soprattutto, continuino a evidenziare problemi enormi in zona gol. Neanche la sosta delle nazionali pare aver avuto effetto su di loro: David, che ha segnato complessivamente 2 reti in stagione (di cui uno con la Juventus), non va in gol dallo scorso 5 settembre, nell’amichevole vinta dal Canada in Romania (3-0).

Giovedì scorso è rimasto a secco nello 0-0 con l’Ecuador: le parole del c.t. dei nordamericani Jesse Marsch, che a fine gara ha esaltato il suo lavoro difensivo, sono suonate quasi come un involontario sfottò nei confronti del centravanti bianconero.

Zero gol per Openda

La situazione di Openda, se possibile, è ancora peggiore: il belga è a quota zero gol stagionali ed è rimasto a digiuno anche nel sorprendente pareggio che il Belgio ha rimediato col Kazakistan, risultato che ha rinviato al match di domani contro il Liechtenstein la qualificazione della nazionale del c.t. Rudi Garcia ai Mondiali. La Juventus deve augurarsi probabilmente che l’attaccante scenda in campo: contro la peggiore difesa delle qualificazioni dopo quelle di Moldova e San Marino Openda potrebbe avere la chance di sbloccarsi. David, invece, potrebbe tornare in campo mercoledì nell’amichevole del Canada in casa del Venezuela.

Spalletti e il nuovo ruolo di Yildiz

Lo stop di Vlahovic e il rendimento di David e Openda potrebbero però spingere Luciano Spalletti ad adottare una soluzione alternativa per l’attacco della Juventus a Firenze. La difesa a quattro testata dall’allenatore durante la sosta per le nazionali potrebbe infatti non essere l’unica novità dei bianconeri al Franchi: il tecnico toscano, infatti, sta pensando di proporre Kenan Yildiz nell’inedito ruolo di centravanti. Il turco sarebbe utilizzato come falso nove, soluzione che fece la fortuna di Francesco Totti durante la prima esperienza di Spalletti alla Roma: Yildiz avrebbe il compito di cucire il gioco sulla trequarti per poi provare a mandare in rete esterni d’attacco e centrocampisti. D’altra parte il laboratorio dell’allenatore di Certaldo ha aperto in casa Juventus ormai da quasi un mese e siamo certi che l’invenzione di Koopmeiners “braccetto” non sarà l’unica su cui Spalletti apporrà la propria firma.