Ait-Nouri non trova spazio al Manchester City e la Juventus torna alla carica. I bianconeri pensano al prestito per gennaio, ma restano vive altre piste.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus torna a guardare con interesse a Rayan Ait-Nouri in vista del mercato di gennaio. Il terzino sinistro algerino, arrivato al Manchester City, non sta trovando lo spazio sperato sotto la gestione di Enzo Maresca e negli ultimi giorni le parti si sono nuovamente avvicinate. I bianconeri avevano già sondato la disponibilità del giocatore alla fine di agosto, senza però riuscire a concretizzare l’operazione. Ora il canale è stato riaperto e la Juventus monitora con attenzione la situazione in vista della sessione invernale. L’ipotesi al momento è quella di un prestito, eventualmente accompagnato da un diritto di riscatto.

Ait-Nouri, poco spazio al Manchester City

Il timore di Ait-Nouri di trovare poco spazio al Manchester City si è trasformato in realtà in questo avvio di stagione. Il laterale ha assistito dalla panchina alla sconfitta nel Community Shield contro l’Arsenal e non ha ancora giocato in Premier League, dove ha collezionato quattro panchine e una non convocazione. In Champions League ha invece disputato 15 minuti contro il Porto, riuscendo anche a fornire un assist. L’unica gara giocata per intero è arrivata in Carabao Cup contro il Norwich, con 90 minuti in campo e due assist. Un minutaggio che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta, non soddisfa il giocatore, desideroso di ritagliarsi un ruolo più importante.

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La Juventus pensa al prestito per gennaio

La Juventus ha riaperto il dialogo con Ait-Nouri attraverso il lavoro dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali, del direttore tecnico Frederic Massara e del direttore sportivo Marco Ottolini. L’idea dei bianconeri è quella di provare a portare il terzino a Torino a gennaio con una formula temporanea. Si ragiona quindi su un prestito, al massimo con un diritto di riscatto, rinviando all’estate eventuali valutazioni definitive sul futuro del giocatore. L’apertura dell’algerino alla Juventus, secondo la Gazzetta, esisteva già alla fine di agosto. Molto dipenderà però dal minutaggio che Maresca gli concederà dopo la sosta per le nazionali.

Spalletti cerca un terzino sinistro

L’eventuale arrivo di Ait-Nouri risponderebbe anche a una precisa esigenza tattica di Luciano Spalletti. Il tecnico della Juventus attende infatti un terzino sinistro di ruolo che possa aumentare le alternative sulla fascia e permettere a Celik di tornare a destra, oltre a creare maggiore concorrenza per Cambiaso. Il colombiano Juan Cabal, attualmente fermo per infortunio, resta il principale indiziato a lasciare Torino qualora si concretizzasse l’operazione in entrata. La necessità di intervenire sulla fascia è aumentata anche con il ritorno della difesa a tre e del 3-4-2-1, modulo riproposto nelle sfide contro NEC e Atalanta in alternativa al 4-2-3-1.

Juventus, resta anche la pista David Raum

Per la fascia sinistra la Juventus continua a monitorare anche David Raum, ma in questo caso con uno sguardo rivolto soprattutto all’estate. Il 28enne tedesco è il capitano del Lipsia e ha il contratto in scadenza, con la possibilità di liberarsi a parametro zero nel luglio 2027. La concorrenza per il giocatore non manca, soprattutto in Inghilterra, ma i bianconeri possono contare sugli ottimi rapporti con l’entourage del laterale. A gennaio, però, la priorità sembra essere Ait-Nouri, con la Juventus che ha già riaperto il canale con il Manchester City e attende di capire come evolverà la situazione del giocatore nelle prossime settimane. Mercato più vivo che mai per la Vecchia Signora, con il ritorno di Neto e la continua ricerca di rinforzi.