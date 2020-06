Juventus su Aouar, il Lione fissa il prezzo

In vista della prossima finestra di mercato la Juventus è tornata forte su Houssem Aouar: il giovane è nel mirino bianconero da tempo e in estate potrebbe esserci l'affondo. Stando a quanto riferisce Tuttosport l'Olympique Lione lo valuta 50 milioni di euro.

Il club francese nella sessione invernale ha rifiutato tutte le offerte ma ora, considerando i mancati introiti relativi all'assenza dalla prossima Champions League, è costretto a far cassa. Oltre ai campioni d'Italia però sul giocatore ci sono Paris Saint Germain e Manchester City.

Nell'asta potrebbe inserirsi anche il Real Madrid, squadra nella quale il centrocampista sarebbe eventualmente sponsorizzato dal suo connazionale Karim Benzema, anche lui cresciuto nel settore giovanile del Lione.

Al momento Fabio Paratici è orientato a proporre un prestito oneroso di due anni con obbligo di riscatto. La formula non convince il Lione ma i bianconeri potrebbero accontentare il club francese. Difficile però che nella trattativa venga inserito il cartellino di Federico Bernardeschi, come circolato qualche settimana fa.

L'ex Fiorentina vuole giocare con maggiore continuità anche per non perdere il posto in Nazionale ma non rientra nei piani di Maurizio Sarri che non lo considera neanche incedibile. Su di lui c'è l'Arsenal ma la Juventus preferirebbe inserirlo nell'affare con il Chelsea per portare a torino Jorginho. Nelle prossime settimane, soprattutto se ci saranno sviluppi sul fronte Miralem Pjanic, la vecchia Signora potrebbe avviare i contatti con i Blues sia per l'ex Napoli che per Emerson Palmieri, che piace anche all'Inter.

Beppe Marotta però sta tentando lo sgambetto alla Juve anche sul fronte Kumbulla: il difensore dell'Hellas Verona è una delle più grandi sorprese del campionato e in estate con ogni probabilità saluterà i compagni.

SPORTAL.IT | 07-06-2020 14:37