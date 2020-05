Juventus, su De Ligt il Barcellona fa sul serio

Il Barcellona sembra intenzionato a fare sul serio nella corsa a Matthijs de Ligt. Il difensore olandese della Juventus è da tempo accreditato dell'interesse dei blaugrana, che però sarebbero ormai pronti a formulare una vera e propria offerta.

Ne parla il 'Daily Mail', secondo cui i catalani avrebbero deciso di investire oltre 70 milioni di euro pur di accaparrarsi il centrale bianconero. L'investimento, secondo il quotidiano britannico, non è ancora sufficiente per strappare il sì alla Vecchia Signora, ma potrebbe essere un primo passo per iniziare il dialogo e una vera e propria trattativa.

SPORTAL.IT | 20-05-2020 21:57