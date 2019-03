Juventus su Dubravka, confermate le voci

La Juventus vuole il portiere del Newcastle Martin Dubravka. A confermarlo al Daily Mirror l'agente dell'estremo difensore polacco, Pavel Zika: "Posso confermare che la Juve è interessata a Martin. Tuttavia non sono soltanto gli scout bianconeri che lo seguono: ci sono anche altri club della Premier League".

"Personalmente pensiamo che dovrebbe restare in Inghilterra: per questo abbiamo iniziato a negoziare il rinnovo del contratto. Quando è arrivato a Newcastle era uno sconosciuto, ma rapidamente è diventato importante per la squadra e si è fatto una buona reputazione nel calcio inglese. Ovviamente, dall'altro lato, registriamo gli interesse delle altre società".

SPORTAL.IT | 16-03-2019 15:50