Juventus su Jashari, il belga pronto a lasciare il Milan se Modric rinnova: il piano dei bianconeri

Il centrocampista piace a Spalletti, possibile la coesistenza a centrocampo con Locatelli: allo studio l'ipotesi di un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto

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Appena 13 presenze stagionali, 15 panchine, una lunga anticamera alle spalle di Luka Modric. Vero che il brutto infortunio ci ha messo del suo, ma di sicuro Ardon Jashari e il Milan si aspettavano qualcosa in più dalla prima stagione del belga in rossonero.

Milan, Jashari scalpita

E se dovesse concretizzarsi il rinnovo di Modric, va da sé che il belga potrebbe iniziare a guardarsi in giro, perché per un 23enne in rampa di lancio restare tanto tempo in panchina non è certo la massima aspirazione. Di conseguenza, la Juventus ha drizzato le antenne: Spalletti è sempre alla ricerca di giocatori che possano aumentare il tasso tecnico della sua rosa, e Jashari potrebbe fare al caso suo, per ruolo e caratteristiche.

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Juventus su Jashari

L’interesse della Juventus il centrocampista ex Bruges non nasce oggi: è una pista che affonda le radici già ai tempi in cui il centrocampista giocava in Belgio. La Juventus segue Jashari da tempo: già durante l’esperienza al Bruges era stato osservato più volte dagli scout bianconeri. Il profilo piace per caratteristiche molto precise: è un regista moderno, fisico ma anche tecnico, spesso paragonato a Granit Xhaka per visione di gioco e capacità di gestione dei tempi.

Come giocherebbe Jashari alla Juventus

Il nuovo interesse è legato soprattutto alle esigenze tattiche della squadra guidata da Luciano Spalletti. L’idea è quella di affiancare (non sostituire) Manuel Locatelli, avere un doppio regista per un possibile 4-3-3, aumentare qualità e alternative in mezzo al campo In quest’ottica, Jashari viene visto come un profilo ideale per completare la mediana.

Jashari come Lobotka

Con Spalletti, Jashari potrebbe ritrovare centralità nel gioco, sulla falsa riga del ruolo che aveva Lobotka al Napoli. Il belga fungerebbe da regista basso in alternativa o insieme a Manuel Locatelli in una eventuale mediana a due, può giocare sia davanti alla difesa che da mezz’ala di costruzione. Ha visione di gioco, un sinistro chirurgico, e molta personalità.

Juventus, ecco la strategia

In generale, si tratta ancora di una fase esplorativa: “valutazioni in corso” alla Continassa, più che una trattativa avanzata. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, sarebbe perfettamente in linea con la nuova strategia bianconera: investire su profili giovani ma già pronti, cogliere occasioni da situazioni complicate (come al Milan) e costruire un centrocampo più tecnico e versatile.

Jashari, il Milan fa il prezzo

Il Milan ha investito circa 35 milioni + bonus, arrivando a un totale vicino ai 38-39 milioni, e non vuole fare una minusvalenza a bilancio dopo soltanto un anno. La cifra per evitare questa evenienza è di almeno 30 milioni, che difficilmente la Juventus sborserà. Una formula possibile sarebbe quella del prestito oneroso con diritto obbligo di riscatto, fissando una cifra più bassa per il 2027 quando la quota di ammortamento del giocatore sarà diversa.