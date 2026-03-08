Occhio Juventus, su Tonali si fionda il Real Madrid: il retroscena allo stadio

Il Real Madrid segue l'ex Milan: osservatori al match Newcastle-Manchester City di FA Cup. Arsenal e City interessati, possibile asta da 100 milioni in estate.

Real Madrid in missione segreta in Inghilterra. Durante la sfida tra Newcastle United e Manchester City di FA Cup, terminata 3-1 per i campioni d’Inghilterra, alcuni emissari dei Blancos erano presenti sugli spalti. ‘Ufficialmente’ la presenza era legata allo studio della squadra di Pep Guardiola, avversaria dei Galacticos nel prossimo turno a eliminazione diretta della UEFA Champions League. In realtà, secondo indiscrezioni inglesi, gli osservatori avevano anche un secondo obiettivo: monitorare da vicino le prestazioni di Sandro Tonali.

Una corsa internazionale per il centrocampista

Il Real Madrid non è l’unico club interessato. Dopo la Juventus, anche Arsenal, Manchester City e Real Madrid stanno seguendo da vicino il regista italiano. Secondo diverse fonti, in estate potrebbe aprirsi una vera e propria asta attorno al giocatore, con una valutazione che potrebbe arrivare intorno ai 100 milioni di sterline. Il Newcastle, però, non ha intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi uomini chiave, soprattutto dopo aver già ceduto Alexander Isak al Liverpool per circa 130 milioni la scorsa estate.

Situazione personale e posizione dell’entourage

Nonostante le voci di mercato che vorrebbero il centrocampista alla Juventus di Spalletti in estate, al momento non risulta che Tonali abbia manifestato la precisa volontà di lasciare il club. A gennaio, infatti, la moglie Juliette ha dato alla luce il figlio Leonardo e la famiglia sembra trovarsi bene nel nord-est dell’Inghilterra. Anche il suo agente, Giuseppe Riso, ha cercato di ridimensionare le speculazioni nate dopo i contatti con l’Arsenal negli ultimi giorni di mercato. Lo stesso Riso, però, ha lasciato aperta qualche interpretazione dichiarando che il vero valore del giocatore si sarebbe capito a marzo, soprattutto se l’Italia dovesse conquistare la qualificazione al Mondiale attraverso i playoff.

Il Newcastle vuole resistere

Il club inglese, intanto, ha blindato Tonali con un contratto da circa 150.000 sterline a settimana valido fino al 2030 e non vuole aprire ad una cessione. Tuttavia, la situazione potrebbe complicarsi nel caso in cui la squadra non riuscisse a qualificarsi per le competizioni europee. In uno scenario del genere, l’idea di vestire la maglia del Real Madrid e diventare un nuovo “Galactico” al Bernabéu potrebbe rappresentare una tentazione difficile da ignorare per l’ex centrocampista del AC Milan.

Il rapporto con il Newcastle

Tonali mantiene comunque un legame molto forte con il club inglese e con l’allenatore Eddie Howe. Il centrocampista è rimasto riconoscente al Newcastle per il supporto ricevuto durante la squalifica di dieci mesi legata al caso scommesse, arrivata poco dopo il suo trasferimento dal Milan nel 2023 per circa 55 milioni di sterline.

Quando lo scorso novembre gli è stato chiesto del suo futuro, il giocatore ha risposto con grande sincerità: “È una domanda difficile perché, sai, nel calcio bisogna pensare anno per anno. L’estate scorsa è stata dura per noi, per Alex Isak, ma questo è il calcio. Se hai un’opzione per la tua vita, per un’altra squadra, devi pensare a tutto. Non voglio dire: ‘Sì, voglio restare qui dieci anni’, ma ora sono felice qui. Non penso a nessun’altra squadra.”

