Juventus su una stella del Real: la mossa che scuote il mercato

A Madrid suona l’allarme per il futuro di Sergio Ramos. Secondo quanto riportano i quotidiani spagnoli il capitano del Real Madrid, in scadenza nel giugno del 2021, non ha trovato l’accordo con il club blanco per il prolungamento del contratto.

Secondo le indiscrezioni riportate da As, Ramos non sarebbe soddisfatto dalla proposta annuale di rinnovo offerta dalla società di cui è la bandiera dal 2005 e le trattative sarebbero state bloccate fino al termine della stagione, provocando gelo tra le due parti.

Il nazionale spagnolo, 34 anni a marzo e quattro Champions League in bacheca, vorrebbe invece strappare un accordo biennale, portando la scadenza nel 2023 quando avrà compiuto 37 anni. Una condizione per ora inaccettabile da parte del Real, disposto anche ad arrivare alla naturale scadenza del contratto prima di prolungare.

Uno scenario che non fa piacere a Ramos, intensifica le voci di mercato e potrebbe aprire a manovre imprevedibili da parte di altri club. Tra le ipotesi che circolavano negli ultimi giorni c’era il Psg, ma nelle ultime ore si è fatto anche il nome della Juventus.

I bianconeri starebbero studiando una possibile operazione di mercato per riaffiancare Ramos all’amico Ronaldo: una sfida che potrebbe allettare il centrale iberico, alla ricerca di nuove motivazioni per il finale della sua carriera.

Sergio Ramos era stato accostato alla Vecchia Signora anche nella scorsa stagione, prima di annunciare la sua permanenza nel Real a maggio.

SPORTAL.IT | 20-02-2020 10:38