Juventus, per Vlahovic cambia tutto: le novità sul futuro del serbo

Il serbo apre al prolungamento ma respinge l’offerta al ribasso del club. Intanto la dirigenza valuta alternative importanti per il reparto offensivo.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei nodi centrali in casa Juventus. A pochi mesi dalla scadenza del contratto, la situazione non ha ancora trovato una soluzione definitiva. I dialoghi tra le parti proseguono ma senza passi avanti concreti. Nel frattempo, il club bianconero si muove anche su altri fronti per ridisegnare l’attacco. Tra rinnovi, offerte al ribasso e possibili sostituti, lo scenario è in continua evoluzione. E non esclude sorprese.

Rinnovo in salita: offerta al ribasso e distanza tra le parti

Dopo un confronto con Luciano Spalletti, che gli ha prospettato un ruolo centrale, Vlahovic ha riaperto alla possibilità di restare. Tuttavia, la proposta della Juventus — circa 6 milioni di euro a stagione — è stata giudicata insufficiente dal giocatore e dal suo entourage. Una cifra nettamente inferiore rispetto all’attuale ingaggio anche se in linea con il nuovo orientamento societario e con il tetto Yildiz. Il club, rappresentato dall’amministratore delegato Damien Comolli, ha deciso di non rilanciare nell’immediato. La linea è chiara: evitare costi aggiuntivi tra bonus e commissioni che peserebbero a bilancio.

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La strategia della Juve: niente spese folli e decisione rinviata

La Juventus non intende “ricomprare” Vlahovic, pur essendo ancora sotto contratto. Questo significa evitare bonus alla firma o cifre accessorie che alzerebbero il costo complessivo dell’operazione. I contatti, portati avanti anche dal direttore sportivo Ottolini, riprenderanno solo al termine della stagione come raccontato anche pubblicamente dallo stesso Comolli. Nel frattempo, il serbo resta libero di valutare altre opzioni. L’ipotesi di un rinnovo breve, di uno o due anni, resta sul tavolo ma senza certezze. Una situazione che obbliga il club a muoversi parallelamente anche sul mercato.

Tra Milan e nuove piste: Allegri e l’idea Lewandowski

Sul futuro dell’attaccante aleggia anche l’interesse del Milan, con Massimiliano Allegri che non ha mai smesso di apprezzarlo. In caso di conferma del tecnico sulla panchina rossonera (l’ipotesi Nazionale si è al momento raffreddata), il Diavolo potrebbe tornare alla carica per avere un centravanti con le sue caratteristiche. Parallelamente, anche la Juventus guarda anche a possibili alternative: tra queste prende quota il nome di Robert Lewandowski. Il bomber polacco lascerà il Barcellona a fine stagione (bocciata la proposta con ingaggio ridotto) e il suo agente è atteso in Italia per incontrare la dirigenza bianconera e non solo. Un profilo che garantirebbe esperienza e peso internazionale, ma la cui operazione resta legata a valutazioni economiche e alle scelte definitive su Vlahovic.