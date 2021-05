Juventus su Vlahovic, Commisso alza le barricate

Dusan Vlahovic continua ad essere un oggetto prezioso del mercato in vista dell’estate, e sull’attaccante della Fiorentina sta crescendo con il trascorrere delle settimane l’interessamento della Juventus. Ne ha parlato ‘Sky Sport’, che ha anche inquadrato la fattibilità dell’operazione.

Rocco Commisso avrebbe infatti stabilito il prezzo del suo centravanti: per assicurarselo serve infatti un’offerta da 60-70 milioni, chiaramente spropositata anche per un top club come la Juventus. L’impressione, secondo Sky, è che il patron gigliato voglia alzare le barricate per disincentivare i bianconeri a piombare sulla sua stellina.

La Juventus, negli anni scorsi, si è del resto assicurata i precedenti prodigi esplosi in riva all’arno, come Bernardeschi e Chiesa.

OMNISPORT | 04-05-2021 22:16