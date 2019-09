Juventus, suona l'allarme sulle fasce: in tre saltano l'Inter

La Juventus non vuole affrettare i tempi per il rientro di Douglas Costa. Secondo le indiscrezioni in arrivo da Vinovo, lo staff medico bianconero vuole cautelarsi dopo il nuovo infortunio muscolare del brasiliano, che nonostante risponda bene alle cure e faccia progressi potrebbe tornare solo dopo la sosta delle Nazionali.

L'intenzione è quella di non rischiare un nuovo stop: l'esterno offensivo salterà così il big match del 6 ottobre contro l'Inter e anche la sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Il verdeoro potrebbe tornare a disposizione il 19 gennaio, in occasione del match contro il Bologna.

Anche in difesa ci sono problemi sulle fasce: sia il terzino brasiliano Danilo, sia Mattia De Sciglio, torneranno solo dopo la sosta delle nazionali. Il primo, infortunatosi a Brescia, ha svolto alcuni esami strumentali che hanno confermato una lesione di grado lieve al bicipite femorale della coscia sinistra.

Per De Sciglio, ko contro il Napoli, i test non hanno evidenziato una completa guarigione. Saranno quindi entrambi assenti per le prossime tre partite contro Spal, Bayer Leverkusen e Inter.

"Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina al JMedical a Danilo hanno evidenziato una lesione di grado lieve a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Anche De Sciglio è stato sottoposto ad esami diagnostici che non hanno ancora evidenziato una completa guarigione. Entrambi torneranno a disposizione dopo la pausa per le Nazionali".

SPORTAL.IT | 25-09-2019 18:50