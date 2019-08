Juventus, super offerta in arrivo per un big dal Barcellona

Gli esuberi sono ancora al proprio posto, con la maglia bianconera addosso. La fine del mercato si avvicina e la Juventus sta scoprendo quanto è difficile fare mercato in uscita. Dopo i parametri zero Buffon, Rabiot e Ramsey e dopo i colpi Danilo e De Ligt, prima di piazzare l’ultimo acquisto in attacco i campioni d’Italia hanno bisogno di fare posto in organico e di fare cassa.

Il reparto più sovrabbondante è il centrocampo, dove potrebbero essere ceduti due giocatori. Gli intoccabili, oltre ai nuovi acquisti, sembrano essere Khedira, che ha stregato Sarri e il suo staff, e Pjanic. Per gli altri, tutto può succedere, quindi tra i possibili partenti ci sono Matuidi ed Emre Can. Ma non solo, visto che nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Rodrigo Bentancur tra i giocatori che potrebbero fare le valigie in extremis. Si tratta di profili di giocatori differenti, ma nel caso di Emre e di Bentancur la Juve potrebbe essere tentata dalla possibilità di mettere a segno una significativa plusvalenza, se è vero che il tedesco è arrivato a parametro zero dal Liverpool e che l’uruguaiano fu pagato appena milioni nell’affare che portò Tevez al Boca Juniors.

Ma se per Emre Can la proposte latitano, attenzione alle mire del Barcellona su Bentancur. Secondo quanto scrive la stampa argentina ed in particolare il 'Clarin', il summit di mercato degli scorsi giorni tra i catalani e la Juventus, per trattare il giovane Miranda e lo scambio poi saltato con Rugani è spuntato proprio il nome di Bentancur, le cui prestazioni con la Nazionale uruguaiana non sono passate inosservate.

A Barcellona pensano di offrire ben 60 milioni per il cartellino di Bentancur, cifra che ovviamente non lascerebbe insensibile la Juventus, la cui plusvalenza non sarebbe però totale, visto che gli accordi con il Boca Juniors prevedono che il 50% di una futura rivendita vada proprio agli Xeneizes. In caso di cessione comunque i bianconeri potrebbero investire i 30 milioni incassati per il gran finale di mercato.



SPORTAL.IT | 24-08-2019 13:46