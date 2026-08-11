Juventus, Suzuki in prestito dal Psg, ma il vero obiettivo in porta è un altro: e Douglas Luiz si prende il posto

Il portiere brasiliano arriverà in prestito secco per un anno, i bianconeri potrebbero poi tornare sulle piste Alisson o Carnesecchi. E Spalletti promuove il centrocampista brasiliano che resterà a Torino

Le insondabili vie del mercato spesso si dipanano in angoli ricavati all’interno di altre trattative, che contengono risvolti segreti da conoscersi in seguito. E’ il caso della lunga telenovela tra Juventus e Psg per il passaggio di Kolo Muani in bianconero: è molto probabile che in quella sede si sia parlato anche di Suzuki.

Juventus, arriva Suzuki dal Psg

La Juventus ha scelto la soluzione per la porta. I bianconeri sono pronti ad accogliere Zion Suzuki, portiere giapponese classe 2002 che in queste ore sta definendo gli ultimi dettagli del trasferimento al Paris Saint-Germain. Un’operazione destinata a garantire al Parma un incasso di circa 35 milioni di euro, ma che potrebbe portare Suzuki a Torino già nella stagione ormai alle porte.

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La decisione del Psg

Il trasferimento al PSG, infatti, dovrebbe diventare effettivo soltanto tra un anno. Il club francese si trova attualmente con una rosa particolarmente affollata tra i pali: oltre a Lucas Chevalier e Matvej Safonov, che nella scorsa stagione si sono alternati per la maglia da titolare, in estate è arrivato anche il giovanissimo Longoni dal Milan, già utilizzato nelle amichevoli. Per Suzuki, dunque, il rischio di trovare poco spazio a Parigi sarebbe concreto.

La strategia della Juventus

Da qui la possibilità, sempre più concreta negli ultimi giorni, di trascorrere un’altra stagione in Italia, questa volta con la maglia della Juventus. Una soluzione inizialmente non convinceva pienamente la dirigenza bianconera, poco propensa a valorizzare un giocatore di proprietà altrui senza poter inserire un diritto di riscatto. Le difficoltà incontrate sul mercato per arrivare agli altri portieri individuati come possibili obiettivi, unite ad alcune prestazioni non convincenti di Di Gregorio, hanno però modificato lo scenario.

Suzuki, la conferma da L’Equipe

La conferma arriva anche dalla Francia. L’Equipe ha infatti riportato l’accordo tra PSG e Juventus per il prestito di Suzuki fino al termine della stagione, senza alcuna opzione per il riscatto. Una soluzione ponte che permetterebbe alla Juventus di sistemare temporaneamente il ruolo e, soprattutto, di destinare le risorse ancora disponibili agli altri reparti che necessitano di rinforzi. Il futuro, invece, sarà valutato tra dodici mesi. Se Suzuki dovesse convincere pienamente a Torino, la Juventus potrebbe provare a studiare una formula per prolungarne la permanenza. Ma nel frattempo potrebbero cambiare anche le condizioni per arrivare ad altri portieri presenti da tempo nei radar bianconeri.

Juventus, Alisson sullo sfondo

Il nome più suggestivo è quello di Alisson Becker. Il brasiliano ha un rapporto particolare con Luciano Spalletti, costruito ai tempi della Roma, e proprio il tecnico avrebbe gradito poterlo riabbracciare a Torino. Il Liverpool, però, ha finora fatto muro. Il contratto del portiere con i Reds scadrà nell’estate del 2027 e, qualora non dovesse arrivare un rinnovo, Alisson potrebbe diventare un’opportunità a parametro zero.

Carnesecchi resta nel mirino

L’altro grande obiettivo è Marco Carnesecchi. Il portiere dell’Atalanta è da tempo seguito dalla Juventus e il suo contratto con il club nerazzurro è valido fino al 2027. Anche in questo caso, quindi, la prossima estate potrebbe rappresentare un momento decisivo per valutare un eventuale assalto. Al termine del prestito di Suzuki, la Juventus potrebbe ritrovarsi davanti a una scelta tra diversi scenari e puntare con decisione su uno dei due estremi difensori.

Spalletti conferma Douglas Luiz

Intanto, dall’amichevole contro il Palermo, vinta 2-0, è arrivata un’altra indicazione importante sul futuro della squadra. Douglas Luiz sembra aver convinto Spalletti e va verso la permanenza in bianconero. È stato lo stesso allenatore a confermarlo dopo la partita, spiegando di voler continuare a lavorare sul centrocampista brasiliano per conoscerne meglio caratteristiche e potenzialità. “Douglas Luiz resterà alla Juve? Molto probabilmente sarà così”, ha dichiarato Spalletti. Il tecnico ha sottolineato le qualità del giocatore, evidenziando la sua capacità di essere impiegato sia accanto a un elemento più offensivo sia con un centrocampista dalle caratteristiche più difensive. “È uno che sa giocare a calcio e lo conosce”, ha aggiunto l’allenatore, soddisfatto della prestazione offerta dal brasiliano.