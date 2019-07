Juventus, sviluppi nel valzer degli attaccanti

Il valzer degli attaccanti in serie A potrebbe definirsi a breve. I protagonisti, oltre a Mauro Icardi, sono Gonzalo Higuain ed Edin Dzeko. Il bomber dell'Inter è a metà strada tra Napoli (che offre 60 milioni di euro ai nerazzurri) e Juventus (prima scelta dell'ex Sampdoria ma che ha proposto a Marotta 50 milioni).

Fabio Paratici ha un accordo verbale con il duo Icardi-Wanda Nara ma l'approdo a Torino dell'argentino dipende da un suo connazionale: Gonzalo Higuain. L'ex centravanti del Napoli è stato acclamato dai tifosi della Vecchia Signora al momento del ritiro al coro di 'Resta con noi', ma non rientra nei piani di Maurizio Sarri che molto probabilmente riserverà i ruolo a Cristiano Ronaldo.

Sulle tracce di Higuain c'è la Roma, che nelle ultime ore pare aver accelerato la trattativa. Secondo quanto riporta Sportmediaset, infatti, il tecnico dei giallorossi Fonseca avrebbe chiamato l'attaccante per convincerlo a sposare il progetto, presentandogli la possibilità di tornare ai livelli di due anni fa ma l'attaccante avrebbe temporeggiato: vuole del tempo per rifletterci.

Dal punto di vista delle cifre, la Juventus accetterebbe un prestito oneroso a patto che il riscatto poi diventi obbligatorio: sul bilancio bianconero pesa ancora per circa 36 milioni di euro. Delicato il discorso ingaggio: Higuain guadagna 7,5 milioni di euro a stagione ed ha un contratto in scadenza 2021. Nella Capitale percepirebbe di meno ma la scadenza verrebbe spostata al 2023.

In questo intrigo di mercato è coinvolto anche Edin Dzeko. Il bosniaco è un vero e proprio pallino di Antonio Conte che vorrebbe a tutti i costi portarlo a Milano ma la società meneghina sta ancora aspettando una risposta da Lukaku. Il bomber del Manchester United ha accettato di trasferirsi in nerazzurro ma tra le due società c'è un netto divario: Marotta si è spinto fino a 65 milioni di euro pagabili in un'unica soluzione ma i Red Devils non hanno alcuna intenzione di scendere sotto gli 80.

SPORTAL.IT | 18-07-2019 15:07