Juventus, svolta mercato: nuovo nome per il centrocampo

La Juventus sta valutando diverse opzioni, alcune inedite, per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Non è un segreto l'intenzione di Paratici di cedere alcune pedine importanti (in primis Pjanic) per poi dare l'assalto a Pogba e Tonali, i primi due nomi sulla lista acquisti del club bianconero.

Ma non mancano le alternative di peso. Secondo la stampa olandese, la Juventus avrebbe infatti messo gli occhi su un altro gioiello dell'Ajax, il 22enne Donny Van de Beek. Il classe 1997 sembrava destinato al Real Madrid, ma nelle ultime settimane il club spagnolo sembra essersi allontanato dal trequartista oranje, a segno 45 volte in 189 partite con la maglia dei Lancieri tra campionato e coppe.

Il giocatore, che può anche coprire il ruolo di mezzala di inserimento, ha le caratteristiche tecniche ideali per il gioco di Sarri, e la Juve potrebbe sfruttare il canale già utilizzato nella scorsa stagione per arrivare Matthijs de Ligt, che dopo un avvio complicato è diventato un elemento chiave della squadra torinese. Lo riporta calciomercato.it.

Van de Beek è valutato circa 55 milioni di euro: in Italia è stato accostato anche all'Inter, mentre all'estero oltre al Real piace al Manchester United.

SPORTAL.IT | 26-03-2020 10:31