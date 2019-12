Gigi Buffon in campo al posto di Szczesny: lo ha annunciato la stessa Juventus su Twitter. Il portiere polacco ha accusato un problema alla spalla destra, e non scenderà in campo nella partita casalinga contro l'Udinese. Dentro quindi l'estremo difensore di Carrara.

"Questa mattina Szczesny ha riferiro un lieve fastidio alla spalla destra, per cui oggi starà precauzionalmente a riposo. Al suo posto convocato Perin".

SPORTAL.IT | 15-12-2019 13:01