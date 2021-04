Juventus, Tacconi: "Rischio catastrofe"

L’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi a Radio Marte sembra nutrire poche speranze per gli uomni di Pirlo in vista del match contro il Napoli: “Ricordo la partita del ’91, il 5-1 del San Paolo con Maifredi. Un’annata un po’ particolare. Spero che non diventi così, ma all’ombra vedo una catastrofe. Spero di no. Con Maifredi siamo rimasti fuori dalle coppe…”.

“Pirlo non doveva accettare la panchina della Juventus – continua Tacconi -. È stato un rischio talmente grosso che adesso ne sta pagando lui le conseguenze. Da giocatore ad allenatore è tutto diverso”.

“Mertens o Osimhen? Mertens sempre. Se mi voglio fare del male? Ma è il più pericoloso, e quando è uno è più pericoloso viene gestito diversamente”.

OMNISPORT | 05-04-2021 18:05