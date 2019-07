Juventus-Team K-League: dove vederla in tv e streaming

Dopo aver centrato, sebbene ai rigori, il primo derby d’Italia contro l’Inter di Antonio Conte, la Juventus di Maurizio Sarri si appresta ad affrontare nella tournée asiatica venerdì 26 luglio, alle ore 13 (italiane) il Team K-League, una selezione dei migliori giocatori della massima serie coreana.

JUVE-TEAM K-LEAGUE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

L’amichevole Juventus-Team K-League sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202 e 241). Ma anche in streaming su pc, tablet o smartphone, tramite il servizio Sky Go, riservato soltanto agli abbonati.

VIRGILIO SPORT | 26-07-2019 09:26