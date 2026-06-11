Terremoto Juventus: Comolli verso l’addio, smentita la scelta di Elkann. La posizione di Spalletti e i possibili scenari

Le ultime notizie che arrivano da casa Juventus hanno del clamoroso, l’amministratore delegato confermato solo qualche settimana fa, sarebbe ora vicino all’addio: i motivi

Un vero e proprio terremoto in casa Juventus. Una situazione che per certi versi sembra ricordare quella del Milan anche se qui lo “scoppio” è stato decisamente ritardato. Le ultime indiscrezioni hanno del clamoroso con la posizione dell’amministratore delegato Damien Comolli che torna a essere pericolosamente in bilico.

L’indiscrezione su Comolli

A lanciare un’indiscrezione decisamente clamorosa è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il giornalista di Sky ha infatti rivelato che nelle ultime ore c’è stato un vertice della dirigenza bianconera nell’ambito di una serie di riunioni per organizzare il lavoro di questa estate (secondo Repubblica è in programma un altro incontro nella giornata di domani) e in questi meeting sarebbe tornata a essere in discussione anche la posizione di Damien Comolli. L’amministratore delegato arrivato a Torino solo l’estete scorsa, che in breve tempo aveva scalato i vertici del club, ora sarebbe già a un passo dall’addio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Smentita la decisione di Elkann

John Elkann è intervenuto in prima persona nelle sorti della Juventus. Il finale di stagione è stato particolarmente amaro per i bianconeri. La sconfitta casalinga con la Fiorentina è stata quella che ha segnato la mancata qualificazione alla prossima Champions League e la proprietà, di solito molto distante dalle questioni di campo, è dovuta intervenire in prima persona. Elkann ha svolto il compito di “mediatore” tra la posizione di Damien Comolli e Luciano Spalletti, che nelle ultime settimane avevano denunciato delle divergenze evidenti. Entrambi confermati con piena fiducia, ma ora le cose sembrano cambiare nuovamente. Secondo alcune fonti, nella riunione in cui la posizione del manager francese è tornata in discussione non è stata confermata la presenza di Elkann, mentre al tavolo c’erano lo stesso Comolli, Chiellini, Modesto, Ottolini e alcuni membri del consiglio di amministrazione. Il possibile addio di Comolli però stride con la scelta di Elkann che si era espresso in prima persona e che ora rischia anche dal punto di vista della credibilità nei confronti dei tifosi.

La posizione di Spalletti e i possibili scenari

Questo dietrofront improvviso ha stupito anche i tifosi. Dopo la fine della stagione erano arrivate moltissime critiche per l’operato di Comolli e la sua conferma era stata accolta con delusione da una parte della tifoseria bianconera. Ora le voci su un suo possibile addio cambiano di nuovo anche gli scenari. Difficile capire cosa sia cambiato nel corso degli ultimi giorni, la posizione di Luciano Spalletti era chiara da tempo. Il tecnico toscano ha avuto più di una divergenza con il dirigente francese soprattutto in ottica mercato con Lucio che chiedeva di avere un ruolo più centrale anche in quell’ambito. La Juve aveva provato a mettere tutto a tacere confermando tutti. Ora però potrebbe cambiare di nuovo tutto. In caso di addio di Comolli, un ruolo sempre più centrale potrebbe ricoprirlo Giorgio Chiellini mentre sul fronte mercato la figura apicale potrebbe diventare Ottolini. Ma sono discorsi decisamente prematuri in questa fase della storia della Juventus, che potrebbe rivelarsi un mezzo terremoto.