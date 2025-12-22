Juventus, Tether in pressing: la stoccata di Ardoino a Elkann. Exor chiude la porta anche all’Arabia Saudita

Una guerra a distanza e che probabilmente continuerà per mesi. Tether non ha nessuna intenzione di mollare la presa sulla Juventus e sulle quote di maggioranza. La prima offerta della società di criptovalute è stato soltanto un antipasto di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. E Ardoino continua il suo piano anche sul profilo comunicativo con un attacco diretto nei confronti di John Elkann.
L’attacco di Ardoino a Elkann
Il Ceo di Tether, Paolo Ardoino, è stato il protagonista di un’intervista al Corriere del Ticino nel quale ha parlato della sua compagnia con l’obiettivo che però si è inevitabilmente spostato anche sulle vicende di casa Juventus. E da Ardoino arriva un velato ma deciso attacco nei confronti dell’attuale proprietà bianconera: “Io e Giancarlo Devasini siamo grandi tifosi della Juventus ma crediamo anche che oggi abbia un enorme potenziale inespresso: 200 milioni di fan nel mondo, molti nei mercato emergenti che noi serviamo con Tether. Possiamo aiutare il club a interagire meglio con questi fan. Se qualcuno vuole vendere, secondo le regole di mercato, noi possiamo comprare e non ritiriamo l’offerta. Riteniamo che la Juventus possa fare molto meglio e vorremmo contribuire a un cambiamento positivo, anche senza necessariamente controllarla interamente”.
Exor chiude le porte anche all’Arabia Saudita
Solo un paio di giorni fa all’offerta di Tether si è aggiunta anche quella (presunta) dell’Arabia Saudita. Il sito Calcio&Finanza ha infatti rivelato l’interesse del principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman per le quote di maggioranza del club bianconero. Un’indiscrezione che però per il momento non trova conferme ufficiali, a differenza di quanto avvenuto per Tether, ma sempre secondo il portale di informazione, Exor avrebbe chiuso le porte anche all’interesse dell’Arabia Saudita ribadendo che il club non è in vendita.
Il titolo Juve vola in Borsa
La Juventus sembra vivere una fase di incertezza, mai come nell’ultimo periodo si è parlato di una clamorosa cessione di un club che è sempre stato nelle mani della famiglia Agnelli. Ma se le voci hanno portato un po’ di trambusto tra i tifosi, sono state anche una spinta decisiva in Borsa con le azioni del club che hanno registrato un balzo in avanti importante. Un effetto forse della grande attenzione intorno a un club la cui storia rappresenta un’attrattiva per imprenditori italiani e stranieri. Elkann per il momento non molla la presa ma il futuro potrebbe riservare delle sorprese.