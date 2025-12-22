Juventus, Tether in pressing: la stoccata di Ardoino a Elkann. Exor chiude la porta anche all’Arabia Saudita

Continuano le voci sulla possibile cessione della Juventus, in un’intervista Ardoino lancia frecciata a Elkann: “C’è un grande potenziale inespresso. Riteniamo che si possa fare molto meglio”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una guerra a distanza e che probabilmente continuerà per mesi. Tether non ha nessuna intenzione di mollare la presa sulla Juventus e sulle quote di maggioranza. La prima offerta della società di criptovalute è stato soltanto un antipasto di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. E Ardoino continua il suo piano anche sul profilo comunicativo con un attacco diretto nei confronti di John Elkann.

L’attacco di Ardoino a Elkann

Il Ceo di Tether, Paolo Ardoino, è stato il protagonista di un’intervista al Corriere del Ticino nel quale ha parlato della sua compagnia con l’obiettivo che però si è inevitabilmente spostato anche sulle vicende di casa Juventus. E da Ardoino arriva un velato ma deciso attacco nei confronti dell’attuale proprietà bianconera: “Io e Giancarlo Devasini siamo grandi tifosi della Juventus ma crediamo anche che oggi abbia un enorme potenziale inespresso: 200 milioni di fan nel mondo, molti nei mercato emergenti che noi serviamo con Tether. Possiamo aiutare il club a interagire meglio con questi fan. Se qualcuno vuole vendere, secondo le regole di mercato, noi possiamo comprare e non ritiriamo l’offerta. Riteniamo che la Juventus possa fare molto meglio e vorremmo contribuire a un cambiamento positivo, anche senza necessariamente controllarla interamente”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Exor chiude le porte anche all’Arabia Saudita

Solo un paio di giorni fa all’offerta di Tether si è aggiunta anche quella (presunta) dell’Arabia Saudita. Il sito Calcio&Finanza ha infatti rivelato l’interesse del principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman per le quote di maggioranza del club bianconero. Un’indiscrezione che però per il momento non trova conferme ufficiali, a differenza di quanto avvenuto per Tether, ma sempre secondo il portale di informazione, Exor avrebbe chiuso le porte anche all’interesse dell’Arabia Saudita ribadendo che il club non è in vendita.

Il titolo Juve vola in Borsa

La Juventus sembra vivere una fase di incertezza, mai come nell’ultimo periodo si è parlato di una clamorosa cessione di un club che è sempre stato nelle mani della famiglia Agnelli. Ma se le voci hanno portato un po’ di trambusto tra i tifosi, sono state anche una spinta decisiva in Borsa con le azioni del club che hanno registrato un balzo in avanti importante. Un effetto forse della grande attenzione intorno a un club la cui storia rappresenta un’attrattiva per imprenditori italiani e stranieri. Elkann per il momento non molla la presa ma il futuro potrebbe riservare delle sorprese.