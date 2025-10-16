Juventus, Tether continua la scalata ed entra nel CdA: chi sono i due candidati, il messaggio di Ardoino

I nuovi membri del CdA saranno eletti il occasione della prossima assemblea dei soci del 7 novembre: Comolli subentra a Scanavino, out Chiellini, conferma per Ferrero

La scalata di Tether continua. Dopo essere riuscita ad assicurarsi l’11,5% delle quote della Juventus, il colosso della criptovalute è destinato a entrare far parte del consiglio di amministrazione. Nell’assemblea degli azionisti che si è tenuta oggi, l’azienda di Paolo Ardoino ha presentato due candidati: ecco chi sono e qual è l’obiettivo che intende perseguire il socio di minoranza del club bianconero.

CdA Juventus, entra Comolli ed esce Scanavino: non c’è Chiellini

Nessuna sorpresa dell’ultim’ora. Come già emerso nelle indiscrezioni della vigilia, nel Consiglio di amministrazione della Juventus non ci sarà spazio per Giorgio Chiellini. La decisione di non inserirlo tra i candidati non arresta certo l’ascesa dell’ex difensore, che procede di pari passi con quella del dg Damien Comolli.

L’ex presidente del Tolosa subentra a Maurizio Scanavino ed è destinato a diventare il nuovo ad. Conferma per Gianluca Ferrero: Exor ha proposto di nominarlo presidente del CdA. I membri saranno eletti in occasione della prossima assemblea dei soci del 7 novembre.

Tether continua la scalata: chi sono i due candidati

Tether si appresta a compiere un ulteriore step, atteso da tempo: l’ingresso nel CdA. Il ceo Ardoino lo reclamava da mesi, tanto da essere arrivato anche da attaccare la società con bordate indirizzate inevitabilmente a John Elkann. Sono due i nomi proposti dall’azienda: Francesco Garino e Zachary Lyons.

Come si legge nella nota diffusa da Tether, Garino, Visiting professor alla Scuola di Specialità di Ortodonzia dell’Università di Roma Tor Vergata, “eccelle nel campo medico, è rinomato in Italia e all’estero e incarna la lealtà, l’intelligenza e la dedizione del popolo bianconero, un vero juventino doc da 50 anni. Rappresenta i tifosi e, con lui, tutti avranno voce in capitolo ai massimi livelli del club”. Lyons, invece, è Deputy Chief Investment Officer di Tether e supporterà “lo sviluppo finanziario e strategico del club insieme a Francesco”. In base a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, essendo l’unica lista alternativa, Tether eleggerà un rappresentante.

Il post di Ardoino e la missione

Ardoino ha subito postato su X con un messaggio piuttosto eloquente: “Tether si impegna a dare una voce a tutti i tifosi bianconeri. Make Juventus Great Again”. Il socio di minoranza ribadisce di voler “diventare una forza positiva di cambiamento all’interno del club. Crediamo che la Juventus abbia il potenziale più alto tra tutti i club calcistici al mondo. Per realizzare questo potenziale è necessario rafforzare il legame con i tifosi, cogliere le opportunità globali e assumere un ruolo guida nell’uso di nuove tecnologie e media per eguagliare o superare altri club di alto livello. Senza un legame forte e duraturo con i tifosi, non si può raggiungere un successo duraturo”.

E i tifosi si sono fatti sentire lanciando un appello al ceo di Tether. “Paolo, un giorno, quando te la sentirai, compratela che almeno non finisce in mani straniere. Grazie in anticipo” commenta Paolo su X. “A livello di comunicazione siete almeno 5 spanne sopra la Juve” aggiunge Giuseppe. “Siamo stufi di questa società immobile e piatta senza juventinità” chiosa Bruno.

Juventus, le liste dei candidati per la nomina del CdA: il comunicato

“In riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 7 novembre 2025, si rende noto che sono state depositate le seguenti liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

L’azionista Exor N.V. (“Exor”), titolare di una partecipazione pari al 65,4% circa del capitale sociale della Società, ha depositato la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione: Antonio Belloni, Gianluca Ferrero, Guido de Boer, Damien Comolli, Laura Cappiello, Fioranna Vittoria Negri, Kerstin Andrea Lutz, Diva Moriani, Diego Pistone.

L’azionista Tether Investments S.A. de C.V., titolare di una partecipazione pari all’1,5% circa del capitale sociale della Società, ha depositato la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione: Francesco Garino, Zachary Lyons”.