Juventus, tifosi in coro: “Boicottiamolo”

Il mercato italiano da boicottare. I tifosi della Juventus fanno partire un vero e proprio boicottaggio dalle pagine dei social, nel mirino le richieste per i calciatori che giocano nel nostro campionato e che vengono considerate fuori mercato per il valore degli atleti in questione.

Tutto nasce dal titolo in prima pagina di Tuttosport. Il quotidiano sportivo, da sempre vicino alle questioni bianconere, infatti rilancia le intenzioni di Paratici di dare un nuovo assalto alla Fiorentina per Federico Chiesa. Ma la richiesta della società viola di circa 70 milioni di euro viene considerate eccessiva.

Una notizia che risalta ancora di più se si fa il paragone con gli affari conclusi in Europa. E per i tifosi come Lady Juve c’è solo una possibilità: “70 milioni per Chiesa sono un furto. Comprare in Italia, italiani, è impossibile. Poi ci si lamenta che si preferiscono i giovani che vengono dall’estero”. Un prezzo probabilmente eccessivo per il talento viola, soprattutto in considerazione delle difficoltà economiche che tutte le squadre dovranno affrontare.

Confronti in Europa

E a far discutere sono soprattutto i confronti con gli altri talenti venduti in Europa: “Van De Beek è costato 40 milioni, Hakimi 40 milioni – sostiene Sandro – e la Fiorentina vuole 70 milioni per Chiesa. Questi non stanno bene”. Le voci su una possibile cessione di Chiesa sono state alimentate dal presunto rifiuto di rinnovo del giocatore, che avrebbe detto di no al prolungamento di contratto fino al 2023, contratto nel quale sarebbe stata inserita una clausola da 80 milioni.

Ma la Juventus sembra intenzionata a continuare il suo inseguimento. Il giocatore piace e viene considerato come un rinforzo giovane e di talento da far crescere sotto la guida di Andrea Pirlo. Per questo motivo i bianconeri starebbe provando a inserire nella trattativa anche Higuain e Pellegrini.

SPORTEVAI | 31-08-2020 10:41