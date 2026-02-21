Juventus, i tifosi scaricano anche Spalletti: le accuse. Bargiggia al vetriolo, bordate a Elkann e Comolli

La sconfitta col Como acuisce la crisi dei bianconeri: fine dell'idillio tra i tifosi e il tecnico di Certaldo. Guai anche per Okan Buruk: Galatasaray ko senza Osimhen

La sconfitta casalinga col Como ha ufficialmente aperto la crisi della Juventus a una manciata di giorni dal ritorno del playoff di Champions League col Galatasaray, che, senza Osimhen, pure è stato mandato al tappeto in campionato. Sul banco degli imputati non finiscono solamente i calciatori, Di Gregorio su tutti, ma anche Spalletti. E da Bargiggia arriva una bordata all’indirizzo di Elkann e Comolli.

Juventus, piovono critiche anche su Spalletti

Tre ko di fila, quattro nelle ultime cinque partite in cui la Juventus non ha mai vinto. Ecco i numeri che inchiodano la Signora, ecco i numeri che inchiodano Spalletti. È vero: contro il Como mancava Bremer e David era a mezzo servizio, ma è il gioco espresso dall’undici bianconero – mai capace di impensierire Butez e tremendamente fragile lì dietro – a preoccupare il popolo bianconero.

L’effetto Lucio sembra essere svanito. Perché del bel gioco che la Juve aveva mostrato nelle scorse settimane non c’è più traccia. E, ora, i tifosi puntano il dito anche contro l’ex ct della Nazionale, di cui non hanno condiviso più di una scelta.

Le accuse mosse all’allenatore

Sui social i tifosi si spaccano. Se c’è chi si appiglia all’esperienza di Spalletti, c’è anche chi critica in maniera feroce l’allenatore di Certaldo. “Io è da quando è stato preso che dico che non è l’uomo giusto. L’ho sempre considerato il Ballardini di chi deve andare in Europa, fa il suo, si limita a fare quello però. Napoli un caso estremamente isolato, poi è uno che dopo un po’ spacca lo spogliatoio” scrive Antonino su X.

Duro il commento di Alfredino: “Spalletti hai rotto con le tue indecisioni: 1) basta difesa a tre, 2) basta Koopmeiners terzino sinistro, 3) basta giocare senza ala destra. Se volevamo giocare così, ci tenevamo il capomastro Tudor”. Per ‘Dolcetti’ “tanti juventini (secondo me non tifosi) mi davano addosso quando parlavo di Conte, e adesso? Spalletti non ha il dna Juve e poco se ne frega. Si prende i soldi e scappa a giugno”. Secondo un altro tifoso, “Spalletti ci ha messo molto del suo. Tra cambi e cambio di moduli crea incertezze in una squadra composta da uomini deboli”.

L’attacco di Bargiggia a Elkann e Comolli

Un duro attacco alla proprietà e all’ad Comolli è arrivato dal giornalista Paolo Bargiggia, autore di un tweet al veleno. “Nella Juventus di Comolli e Chiellini gli attaccanti non segnano nemmeno con le mani. Kolo Muani, preso da Giuntoli fece 11 gol in 15 gare. Nico Gonzalez titolare all’Atletico; Douglas all’Aston Villa. Ma Elkann manda via Giuntoli dopo che gli ha messo a posto i conti”.

Una bordata in un momento cruciale della stagione dei bianconeri, che si giocano tutto nelle prossime due partite contro Galatasaray e Roma.

Perde anche il Galatasaray: bufera su Okan Buruk

Senza Osimhen, lasciato a riposo in via precauzionale per un fastidio al ginocchio, il Galatasaray è caduto 2-0 sul campo del Konyaspor, incassando la seconda sconfitta in Super Lig. Al termine della partita l’allenatore Okan Buruk è stato contestato dai tifosi per le sue scelte conservative in vista del ritorno con la Juventus, nonostante la vittoria per 5-2 dell’andata.

Il tecnico ha fatto ricorso a un massiccio turnover, sostituendo Icardi all’intervallo. “Partita vergognosa, così rischiamo di consegnare il campionato al Fenerbahce” hanno scritto tanti tifosi sui social.