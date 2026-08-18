La Juventus guarda in casa Milan per rinforzare la rosa con Tomori e Fofana, ma deve prima cedere: la soluzione per "liberarsi" di Koopmeiners e Di Gregorio

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Il Milan vende, la Juventus fiuta l’affare e ci prova. Perché i precedenti Davids e Kalulu insegnano che, quando si bussa alla porta del Diavolo, non si sa mai cosa possa succedere: considerati flop o poco funzionali in rossonero, entrambi hanno poi trovato fortuna in bianconero. E allora, avanti tutta su Tomori, con un occhio rivolto anche a Fofana. Vuoi mai che il salto di qualità passi proprio da due elementi bocciati da Amorim? Dopo Vicario, però, per la Juventus è arrivato anche il momento di vendere. Anzi, di svendere. Perché non sembrano esserci club disposti a investire sugli esuberi di Spalletti. Di qui la “mossa estrema” che riguarda Koopmeiners e Di Gregorio.

Tomori colpo alla Kalulu: la Juventus ci prova

Tomori e Fofana rientrano nella lista dei bocciati da Amorim e sono due giocatori che potrebbero tornare molto utili alla causa di Spalletti. Con Lucumì è già stato piazzato un colpo importante per la difesa, ma Tomori andrebbe a rinforzare e completare un reparto che nella scorsa stagione ha sbandato troppo. Al momento la Juventus temporeggia: il calciatore piace, ma l’assalto potrebbe scattare negli ultimi giorni di mercato, così da provare a strappare il miglior prezzo possibile.

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Per il 28enne inglese si segue la strada del prestito, con diritto o obbligo di riscatto. La speranza è ripetere l’exploit di altre operazioni concluse tra i due club: su tutte quelle di Edgar Davids, ritenuto una “mela marcia” in rossonero e acquistato per soli 9 miliardi di lire a fine 1997, e Pierre Kalulu, costato in totale 17 miloni tra prestito oneroso e riscatto, e oggi punto fermo dell’undici bianconero.

La Juventus raddoppia: dal Milan anche Fofana

Stessa strategia sarà utilizzata anche per Fofana. Carnevali e Massara aspetteranno gli ultimi giorni, perché in mezzo al campo bisogna prima cedere prima di poter tornare a comprare. Il 27enne centrocampista non rientra più nei piani del Milan dopo la decisione di Amorim di puntare su altri calciatori. Attenzione a un possibile scambio con Nico Gonzalez: se l’argentino, intenzionato a lasciare Torino, non dovesse far ritorno all’Atletico Madrid, potrebbe diventare una pedina di scambio per concludere un’operazione utile a entrambi i club.

Juventus, la decisione su Di Gregorio dopo l’arrivo di Vicario

Vicario, arrivato dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, ha finalmente risolto la questione portiere. Di conseguenza, ora va piazzato Di Gregorio, che, al pari di Arthur, Milik e Nico Gonzalez, non è stato convocato per l’amichevole contro la Next Gen. Sull’ex Monza si registra al momento soltanto un timido interesse dell’Olympique Marsiglia, alla ricerca di un nuovo numero uno dopo la cessione di Rulli al Manchester City. In assenza di offerte concrete, la Juventus sarebbe disposta a valutare anche la partenza in prestito del portiere.

Koopmeneirs, la decisione della Juventus

La soluzione del prestito potrebbe rappresentare l’unica via percorribile anche per Koopmeiners. L’olandese ha fallito con tre allenatori diversi, esaurendo di fatto il credito a disposizione, ma rispetto agli anni d’oro vissuti all’Atalanta non ha più lo stesso mercato. O meglio, non ci sono club disposti a investire cifre importanti sulle sue qualità. Come scrive il Corriere dello Sport, i bianconeri sono quindi pronti ad ascoltare eventuali richieste di prestito provenienti dalla Serie A. Roma e Napoli sono alla finestra.