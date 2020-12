Juventus-Torino, le formazioni ufficiali: Ronaldo torna titolare

Quasi un testa coda quello tra Juventus e Torino, nuovo Derby della mole e prima stracittadina del 2020/2021. I bianconeri si trovano ad un punto dal secondo posto (-6 dalla capolista Milan), mentre i granata sono terzultimi a soli quattro punti dal fanalino Crotone.

Pirlo ripropone Cristiano Ronaldo titolare in campionato al fianco di Dybala, con Kulusevski e Chiesa esterni di centrocampo. In mezzo ci sono Bentancur e Rabiot, tra i pali Szczesny. Sono Cuadrado e Danilo gli esterni di difesa, mentre De Ligt e Bonucci i centrali. Panchina per Bernardeschi e Arthur.

Giampaolo sceglie Zaza con Belotti in attacco nel 3-5-2 in cui Sirigu giocherà in porta. Nkoulou, Lyanco e Rodriguez in difesa, sulle fasce la sorpresa Singo ed Ansaldi. Interni Linetty, Rincon e Meitè. Fuori Bremer e Izzo.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Torino:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.

OMNISPORT | 05-12-2020 16:57