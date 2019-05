Juventus-Torino, le probabili formazioni

La Juventus già campione d’Italia sfida nell’anticipo di venerdì sera il Torino di Walter Mazzarri, in piena corsa per la qualificazione in Champions League. Il derby in programma sabato è stato anticipato per non sovrapporsi con la commemorazione del Grande Torino, un evento caro a tutto il mondo granata. In vista della stracittadina Allegri perde Alex Sandro per un problema muscolare: oltre al brasiliano mancheranno Perin, Caceres, Bentancur, Khedira, Douglas Costa, Dybala e Mandzukic. In attacco giocheranno Bernardeschi e Cristiano Ronaldo, ma non è da escludere l’impiego di Kean dal 1′.

Mazzarri non potrà contare sullo squalificato Moretti: al suo posto De Silvestri potrebbe arretrare nella difesa a tre. A centrocampo torna Baselli dopo la squalifica, in attacco Belotti sarà l’unica punta appoggiato da Berenguer. Zaza partirà dalla panchina.

Venerdì sera ore 20.30

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Emre Can, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Spinazzola; Bernardeschi, Ronaldo.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, De Silvestri; Aina, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Berenguer; Belotti.

SPORTAL.IT | 02-05-2019 10:11