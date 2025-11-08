Juventus-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus–Torino accende l’11a giornata della Serie A 2025-26: si gioca all’Allianz Stadium di Torino l’8 novembre 2025 alle ore 18. In classifica la Juventus è 6ª con 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte; 14 gol fatti, 10 subiti), mentre il Torino è 13° con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte; 10 gol segnati, 16 incassati). Derby della Mole che promette intensità: bianconeri solidi in casa, granata in serie utile e pronti a colpire in ripartenza.
- Probabili formazioni di Juventus-Torino
- Gli indisponibili di Juventus-Torino
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Juventus-Torino
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Juventus e Torino
Probabili formazioni di Juventus-Torino
Si va verso una Juventus con assetto a tre dietro: Kalulu, Gatti e Koopmeiners dovrebbero garantire fisicità e primo palleggio, con Cambiaso e Kostic quinti larghi e la cerniera in mezzo affidata a McKennie e Locatelli. Davanti, alle spalle di Vlahovic, la qualità e gli strappi di Openda e Yildiz potrebbero fare la differenza.
Il Torino dovrebbe riproporre il 3-5-2: terzetto aggressivo con Ismajli, Maripan, Coco, corsie a Lazaro e Biraghi, regia di Asllani con gli inserimenti di Casadei e le giocate di Vlasic. In avanti, coppia di lavoro e profondità con Adams e Simeone. Qualche ballottaggio possibile sulle fasce e tra i pali.
- Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Openda, Yildiz; Vlahovic.
- Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone.
Gli indisponibili di Juventus-Torino
- Juventus – Infortunati: Pinsoglio, Milik, Bremer, Kelly, Cabal. Squalificati: nessuno.
- Torino – Infortunati: Schuurs, Aboukhlal, Israel, Pedersen, Savva. Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Juventus reduce da 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime cinque; Torino imbattuto da cinque (2 vittorie, 3 pareggi).
|Juventus
|x
|ko
|ko
|ok
|ok
|Torino
|x
|ok
|ok
|x
|x
- Juventus
Juventus-Milan 0-0; Como-Juventus 2-0; Lazio-Juventus 1-0; Juventus-Udinese 3-1; Cremonese-Juventus 1-2
- Torino
Lazio-Torino 3-3; Torino-Napoli 1-0; Torino-Genoa 2-1; Bologna-Torino 0-0; Torino-Pisa 2-2
L’arbitro di Juventus-Torino
Dirige Luca Zufferli di Udine. Assistenti Costanzo e Passeri, IV ufficiale Doveri, al VAR La Penna con AVAR Di Paolo. In questa stagione di Serie A per Zufferli: 6 gare, 3 rigori concessi, 15 cartellini gialli, 0 rossi, media 2,5 ammonizioni a partita e 11,6 falli per cartellino.
- Arbitro: Zufferli
- Assistenti: Costanzo – Passeri
- IV: Doveri
- VAR: La Penna
- AVAR: Di Paolo
Informazioni interessanti
Derby dalla storia chiarissima: la Juventus ha dominato la sfida nell’ultimo ventennio, restando imbattuta in quasi tutti gli incroci e costruendo all’Allianz Stadium una roccaforte con pochi scivoloni. Il Torino arriva però in fiducia, con una serie positiva e un attacco che con Simeone sa colpire anche le grandi. Possibile gara bloccata a lungo, che potrebbe sbloccarsi su piazzato o su un episodio nei duelli sulle corsie tra Lazaro–Biraghi e Cambiaso–Kostic. La chiave? L’intensità in mezzo tra Asllani, Casadei, Locatelli e McKennie.
- La Juventus è rimasta imbattuta in 37 degli ultimi 38 derby di Serie A con il Torino: dominio quasi assoluto, con l’unico stop nel 2015.
- Dopo l’1-1 di gennaio firmato Yildiz e Vlasic, si va verso la possibilità di due pari di fila, evento che non si vedeva dai primi anni 2000.
- In casa, la Juventus non perde un derby da 19 incontri e ha vinto gli ultimi tre, con differenza reti nettamente a favore.
- All’Allianz Stadium i bianconeri hanno perso solo una delle ultime 31 di Serie A, con ben 17 clean sheet nel periodo.
- Il Torino è imbattuto da cinque giornate (2V, 3N), ma fatica a trovare il tris di pareggi consecutivi dallo scorso inverno.
- Granata in difficoltà lontano da casa: una sola vittoria nelle ultime 10 trasferte di campionato e cinque gare senza segnare.
- Nove marcatori diversi nelle ultime nove reti bianconere: ampia distribuzione del gol per la Juventus, segnale di coralità.
- Torino tra le difese più battute finora (16 gol subiti), con particolare sofferenza nella prima frazione.
- Yildiz ha segnato negli ultimi due derby: nel mirino un tris che in bianconero riuscì a Vialli a metà anni ’90.
- Simeone storicamente letale contro la Juventus: sei gol in campionato, tra cui due doppiette.
Le statistiche stagionali di Juventus e Torino
Numeri in contrasto: la Juventus segna di più (14) e concede meno (10), con possesso medio alto (56,8%) e buona precisione di passaggio (86%). Il Torino produce meno (10 gol), ma ha già 4 clean sheet e una discreta efficienza al tiro (50% di conclusioni nello specchio). Bianconeri più propositivi nei volumi di gioco e nelle verticalizzazioni, granata aggressivi nei duelli e pericolosi sulle palle inattive.
|Juventus
|Torino
|Partite giocate
|10
|10
|Gol fatti
|14
|10
|Gol subiti
|10
|16
|Clean sheet
|3
|4
|Possesso palla (%)
|56,8
|44,5
|Tiri totali
|119
|84
|Tiri in porta
|56
|42
|Precisione passaggi (%)
|86,0
|80,3
|Cartellini gialli
|16
|19
