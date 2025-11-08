Juventus-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus-Torino di Serie A 2025-26, 11a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Juventus–Torino accende l’11a giornata della Serie A 2025-26: si gioca all’Allianz Stadium di Torino l’8 novembre 2025 alle ore 18. In classifica la Juventus è 6ª con 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte; 14 gol fatti, 10 subiti), mentre il Torino è 13° con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte; 10 gol segnati, 16 incassati). Derby della Mole che promette intensità: bianconeri solidi in casa, granata in serie utile e pronti a colpire in ripartenza.

Probabili formazioni di Juventus-Torino

Si va verso una Juventus con assetto a tre dietro: Kalulu, Gatti e Koopmeiners dovrebbero garantire fisicità e primo palleggio, con Cambiaso e Kostic quinti larghi e la cerniera in mezzo affidata a McKennie e Locatelli. Davanti, alle spalle di Vlahovic, la qualità e gli strappi di Openda e Yildiz potrebbero fare la differenza.

Il Torino dovrebbe riproporre il 3-5-2: terzetto aggressivo con Ismajli, Maripan, Coco, corsie a Lazaro e Biraghi, regia di Asllani con gli inserimenti di Casadei e le giocate di Vlasic. In avanti, coppia di lavoro e profondità con Adams e Simeone. Qualche ballottaggio possibile sulle fasce e tra i pali.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Openda, Yildiz; Vlahovic.

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone.

Gli indisponibili di Juventus-Torino

Juventus – Infortunati: Pinsoglio, Milik, Bremer, Kelly, Cabal. Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Pinsoglio, Milik, Bremer, Kelly, Cabal. Squalificati: nessuno. Torino – Infortunati: Schuurs, Aboukhlal, Israel, Pedersen, Savva. Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Juventus reduce da 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime cinque; Torino imbattuto da cinque (2 vittorie, 3 pareggi).

Juventus x ko ko ok ok Torino x ok ok x x

Juventus

Juventus-Milan 0-0; Como-Juventus 2-0; Lazio-Juventus 1-0; Juventus-Udinese 3-1; Cremonese-Juventus 1-2

Torino

Lazio-Torino 3-3; Torino-Napoli 1-0; Torino-Genoa 2-1; Bologna-Torino 0-0; Torino-Pisa 2-2

L’arbitro di Juventus-Torino

Dirige Luca Zufferli di Udine. Assistenti Costanzo e Passeri, IV ufficiale Doveri, al VAR La Penna con AVAR Di Paolo. In questa stagione di Serie A per Zufferli: 6 gare, 3 rigori concessi, 15 cartellini gialli, 0 rossi, media 2,5 ammonizioni a partita e 11,6 falli per cartellino.

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Costanzo – Passeri

IV: Doveri

VAR: La Penna

AVAR: Di Paolo

Informazioni interessanti

Derby dalla storia chiarissima: la Juventus ha dominato la sfida nell’ultimo ventennio, restando imbattuta in quasi tutti gli incroci e costruendo all’Allianz Stadium una roccaforte con pochi scivoloni. Il Torino arriva però in fiducia, con una serie positiva e un attacco che con Simeone sa colpire anche le grandi. Possibile gara bloccata a lungo, che potrebbe sbloccarsi su piazzato o su un episodio nei duelli sulle corsie tra Lazaro–Biraghi e Cambiaso–Kostic. La chiave? L’intensità in mezzo tra Asllani, Casadei, Locatelli e McKennie.

La Juventus è rimasta imbattuta in 37 degli ultimi 38 derby di Serie A con il Torino : dominio quasi assoluto, con l’unico stop nel 2015.

è rimasta imbattuta in 37 degli ultimi 38 derby di Serie A con il : dominio quasi assoluto, con l’unico stop nel 2015. Dopo l’1-1 di gennaio firmato Yildiz e Vlasic , si va verso la possibilità di due pari di fila, evento che non si vedeva dai primi anni 2000.

e , si va verso la possibilità di due pari di fila, evento che non si vedeva dai primi anni 2000. In casa, la Juventus non perde un derby da 19 incontri e ha vinto gli ultimi tre, con differenza reti nettamente a favore.

non perde un derby da 19 incontri e ha vinto gli ultimi tre, con differenza reti nettamente a favore. All’ Allianz Stadium i bianconeri hanno perso solo una delle ultime 31 di Serie A, con ben 17 clean sheet nel periodo.

i bianconeri hanno perso solo una delle ultime 31 di Serie A, con ben 17 clean sheet nel periodo. Il Torino è imbattuto da cinque giornate (2V, 3N), ma fatica a trovare il tris di pareggi consecutivi dallo scorso inverno.

è imbattuto da cinque giornate (2V, 3N), ma fatica a trovare il tris di pareggi consecutivi dallo scorso inverno. Granata in difficoltà lontano da casa: una sola vittoria nelle ultime 10 trasferte di campionato e cinque gare senza segnare.

Nove marcatori diversi nelle ultime nove reti bianconere: ampia distribuzione del gol per la Juventus , segnale di coralità.

, segnale di coralità. Torino tra le difese più battute finora (16 gol subiti), con particolare sofferenza nella prima frazione.

tra le difese più battute finora (16 gol subiti), con particolare sofferenza nella prima frazione. Yildiz ha segnato negli ultimi due derby: nel mirino un tris che in bianconero riuscì a Vialli a metà anni ’90.

ha segnato negli ultimi due derby: nel mirino un tris che in bianconero riuscì a a metà anni ’90. Simeone storicamente letale contro la Juventus: sei gol in campionato, tra cui due doppiette.

Le statistiche stagionali di Juventus e Torino

Numeri in contrasto: la Juventus segna di più (14) e concede meno (10), con possesso medio alto (56,8%) e buona precisione di passaggio (86%). Il Torino produce meno (10 gol), ma ha già 4 clean sheet e una discreta efficienza al tiro (50% di conclusioni nello specchio). Bianconeri più propositivi nei volumi di gioco e nelle verticalizzazioni, granata aggressivi nei duelli e pericolosi sulle palle inattive.

Juventus Torino Partite giocate 10 10 Gol fatti 14 10 Gol subiti 10 16 Clean sheet 3 4 Possesso palla (%) 56,8 44,5 Tiri totali 119 84 Tiri in porta 56 42 Precisione passaggi (%) 86,0 80,3 Cartellini gialli 16 19

FAQ Quando e a che ora si gioca Juventus-Torino? Juventus-Torino si gioca sabato 8 novembre 2025 alle ore 18:00 (italiane). Dove si gioca Juventus-Torino? La partita si disputa all’Allianz Stadium di Torino. Chi è l’arbitro di Juventus-Torino? L’arbitro è Luca Zufferli: assistenti Costanzo e Passeri, IV Doveri, VAR La Penna, AVAR Di Paolo.