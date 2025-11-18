Juventus, torna Bremer: il primo acquisto per Spalletti arriva dall'infermeria, sarà pronto per un big match

Il rientro in campo di Gleison Bremer è sempre più vicino: la visita in Francia e il via libera. Spalletti potrebbe averlo a disposizione per una sfida importantissima: a Napoli.

La sosta per le nazionali è stata essenziale per Luciano Spalletti. L’allenatore, arrivato da una manciata di settimane sulla panchina della Juventus, è stato subito buttato nella mischia per forza di cose, visto il calendario serrato. Subito la vittoria contro la Cremonese, poi i due pareggi contro Sporting Lisbona e Torino. Tre partite consecutive, senza poter effettivamente lavorare con la squadra.

Ora, durante la pausa, ha potuto lavorare meglio e con più calma con quelli che sono rimasti alla Continassa, e avrà avuto più tempo per preparare la prossima sfida di campionato contro la nuova Fiorentina di Vanoli. Una pausa dunque essenziale per Spalletti, che ha portato anche all’accelerazione del rientro di un pilastro della squadra, Gleison Bremer.

Bremer, via libera per il rientro in gruppo

Comolli potrebbe aver individuato il nuovo Bremer, ma, da lunedì, il rientro in campo del difensore brasiliano appare più concreto. Bremer in giornata si è recato a Lione per un controllo con il chirurgo Bertrand Sonnery-Cottet all’Hôpital Privé Jean Mermoz. Ottime notizie per il giocatore della Juventus in terra francese. Il chirurgo, lo stesso che gli aveva ricostruito il legamento crociato del ginocchio sinistro nella scorsa stagione e il menisco qualche mese fa, ha dato il via libera per il rientro in gruppo. Bremer potrà iniziare gradualmente ad allenarsi insieme alla squadra in campo puntando l’inizio di dicembre per tornare definitivamente a giocare con i bianconeri.

Spalletti, un Bremer in più per il ritorno al Maradona

E la data del rientro potrebbe essere tutt’altro che banale. Per il 7 dicembre è in programma la sfida al Maradona tra Napoli e Juventus, la prima da avversario di Luciano Spalletti. Inutile dire che l’ambiente sarà a dir poco infuocato, sia per la rivalità tra le due squadre, sia per la decisione dell’allenatore di firmare con i bianconeri dopo lo scudetto vinto con Di Lorenzo e compagni. Un Bremer in più potrebbe fare decisamente comodo alla difesa della Juventus in uno scontro importantissimo per i bianconeri per tornare a vincere una grande sfida e rimettersi in una buona posizione nei primi posti della classifica.

Bremer non perde mai: i risultati della Juve con lui in campo

Se il brasiliano non riuscisse a rientrare in tempo per il big match del Maradona, Bremer sarebbe certamente a disposizione per le due gare successive: prima l’infrasettimanale di Champions League contro il Pafos (10 dicembre) e poi la trasferta a Bologna (14 dicembre). Inutile dire che il suo rientro cambierebbe la stagione della Juventus. Il lungo infortunio della scorsa stagione ha influenzato pesantemente tutta l’annata.

Come aveva iniziato a fare anche in questa dopo l’infortunio subito lo scorso 27 settembre nella partita contro l’Atalanta. In stagione la Juventus ha perso tre partite, contro Como, Real Madrid e Lazio, e non può essere un caso che in tutte e tre Bremer era infortunato. Magari con un Bremer in più Tudor sarebbe ancora sulla panchina della Juventus…Inutile fare calcoli ora: Spalletti non vede l’ora di poterlo cominciare ad allenare e Bremer vuole tornare in campo per mettere a posto la “sua” Juventus.