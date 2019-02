Juventus, torna l’arbitro delle polemiche col Milan

I tifosi anti-juventini sono in fermento dopo le designazioni arbitrali della 4a giornata di ritorno di serie A. Sassuolo-Juventus, infatti, è stata affidata a Paolo Silvio Mazzoleni, che negli ultimi tempi ha sempre finito per sollevare polemiche quando ha diretto i bianconeri. L’ultima volta lo scorso novembre, nel successo della squadra di Allegri sul Milan, partita passata alla storia per l’errore dal dischetto di Gonzalo Higuain, poi espulso per proteste da Mazzoleni; che, in quella stessa gara, evitò al difensore bianconero Benatia il secondo cartellino giallo.

IL DIALOGO CON CHIELLINI. A fare polemica allora fu anche la diffusione sul web di un video in cui si vedeva l’arbitro tenere un lungo conciliabolo con Chiellini, prima dell’ingresso in campo delle squadre per la ripresa. Successivamente, altre critiche sono piovute addosso a Mazzoleni per il derby di Torino, partita arbitrata dal collega Guida ma per la quale ha svolto il ruolo di arbitro addetto al VAR: in quell’occasione, i granata si videro negare due rigori.

CASO KK. Più recentemente Mazzoleni s’è reso protagonista della mancata sospensione di Inter-Napoli e della discussa espulsione del difensore Kalidou Koulibaly, vittima di cori razzisti durante lo svolgimento dell’incontro. Nel primo momento di lieve flessione della Juventus in campionato, dunque, la designazione di Mazzoleni come arbitro per una gara dei bianconeri è destinata a fare discutere. Insieme a lui, per dirigere Sassuolo-Juventus ci saranno gli assistenti Passeri e Galetto, il quarto uomo Dionisi mentre Maresca e l’assistente Peretti saranno al Var.

07-02-2019