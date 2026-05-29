Juventus, tra Elkann e Comolli il grande freddo: il segnale in vista del vertice, le accuse dell'ex Calvo

Il n.1 di Exor e Chiellini erano assenti oggi alla commemorazione delle vittime dell'Heysel dove invece c'erano l'ad, Spalletti, il ds Ottolini

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Lunedì dovrebbe essere il D-day, il grande incontro al vertice tra staff dirigenziale, tecnico e la proprietà ma la sensazione che tra John Elkann e Comolli qualcosa si sia rotto è sempre più forte. L’ad nell’ultima intervista si è preso responsabilità solo di facciata, di fatto scaricando su tutti gli altri le colpe della mancata qualificazione in Champions. Ha fatto irritare Spalletti parlando esplicitamente di “fallimento” ma soprattutto non è piaciuto al n.1 di Exor con cui ora ci sarebbe grossa freddezza. Cosa è successo e cosa potrebbe accadere.

La commemorazione dell’Heysel

Oggi, 29 maggio, si è tenuta la commemorazione per le vittime dell’Heysel presso il monumento “Verso l’Altrove”. Presenti il presidente Ferrero, l’amministratore delegato Damien Comolli, il tecnico Luciano Spalletti e il direttore sportivo Marco Ottolini oltre al direttore del JMuseum Galimberti e Gianluca Pessotto.

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Anche il presidente della Figc formalmente in carica, Gabriele Gravina, ha ricordato il 41esimo anniversario della tragedia: “All’Heysel sono morte 39 persone e 39 famiglie si sono ritrovate improvvisamente a piangere un figlio, una figlia, un padre, una moglie. È giusto sottolineare che le vittime di quella terribile strage sono state molte di più di quelle elencate nella lapide posta sotto il tristemente famoso Settore Z dello stadio di Bruxelles e che, anche per rispetto dei familiari di chi quel giorno ha perso la vita, abbiamo il dovere di tenere bene a mente una delle pagine più dolorose del nostro calcio. Lo sport è festa, gioia e condivisione. I delinquenti devono restare fuori dagli stadi perché ogni tifoso ha il diritto di vivere l’emozione di una partita in piena sicurezza”.

Nel corso della commemorazione sono stati osservati momenti di silenzio e raccoglimento, accompagnati dall’omaggio delle istituzioni presenti ma spicca l’assenza di John Elkann (che non era mai mancato negli anni scorsi) e di colui che in questo momento è il suo più fido scudiero, ovvero Giorgio Chiellini.

Le parole di Comolli

Nell’intervista dell’altro giorno Comolli ha respinto ogni ipotesi di tensione, assicurando che il confronto con l’allenatore sia costante e quotidiano ma non ha convito tutti, l’impressione è che con Spalletti ci siano divergenze sulla gestione del mercato e sulla valutazione dei giocatori su cui costruire il futuro della squadra. Inoltre il tecnico non ritiene fallimentare la sua gestione (partita alla decima giornata) e non si è sentito coinvolto nelle scelte di mercato. L’ex ct all’incontro con Elkann chiederà di evitare che ulteriori figure esterne si aggiungano alla Continassa col rischio di ingerenze nel lavoro tecnico quotidiano e ribadirà l’esigenza di essere coinvolto al 100% nelle scelte di mercato della prossima stagione. Bisognerà vedere però se tra Elkann e Comolli non si arrivi a un redde rationem con conseguenze clamorose-

Le accuse di Calvo

Ultimo segnale da non sottovalutare. In un’intervista al Corriere della sera è uscito allo scoperto Francesco Calvo che ebbe una doppia esperienza alla Juventus, prima tra il 2011 e il 2015 e poi dal 2022 al 2025, e che oggi è President of Business dell’Aston Villa. Queste le sue parole: “Agnelli, Paratici, Marotta, Conte, mi hanno insegnato tutto quello che so: da ognuno, nel proprio campo, ho ascoltato e imparato, la disciplina, le dinamiche del calcio, le ambizioni. La Juve che ho vissuto è sempre stata una famiglia, ora mi sembrano più numeri che persone. Spero che la proprietà decida di puntare forte su Giorgio Chiellini: deve esserci qualcuno che ha la Juve nel sangue”.