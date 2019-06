Juventus, tre nomi per il centrocampo

Con l'affare Maurizio Sarri in chiusura, la Juventus può concentrarsi sul mercato. Il reparto in cui la società bianconera farà il maggior investimento è il centrocampo.

Con l'arrivo dell'ex tecnico del Napoli Miralem Pjanic dovrebbe restare, rifiutando così le ricche offerte di Paris Saint Germain e Real Madrid, Bentancur è incedibile ma bisognerà riflettere sul futuro di Khedira e Matuidi.

Per alzare ulteriormente il tasso tecnico Fabio Paratici ha individuato tre profili ideali: Pogba, Milinkovic-Savic e Rabiot. Il giocatore del Manchester United è valutato 150 milioni di euro ma con alcune contropartite tecniche, Douglas Costa e Alex Sandro sono i più probabili, il prezzo calerebbe notevolmente. La volontà dell'ex bianconero è sempre stata quella di tornare a Torino e proprio questo fattore potrebbe risultare determinante per sbloccare l'affare.

Il discorso Milinkovic-Savic è molto delicato: Lotito ha aperto alla cessione ma la richiesta di 100 milioni di euro è considerata decisamente eccessiva dai bianconeri che vorrebbero inserire Spinazzola come contropartita tecnica. Il presidente biancoceleste si è preso del tempo per riflettere ma la decisione finale non è affatto scontata.

Adrien Rabiot, seguito anche la scorsa estate dalla Juventus, si sta per svincolare dal Paris Saint Germain ma due fattori complicano l'arrivo in Italia: la concorrenza è molto numerosa, Manchester City e Barcellona in primis, e il giocatore avrebbe chiesto 10 milioni di euro a stagione.

Per il reparto offensivo invece il primo nome sulla lista di Paratici è quello di Mauro Icardi. La spinosa situazione del bomber argentino è nota: l'ex capitano dell'Inter non rientra nei piani di Antonio Conte, che vuole cederlo prima dell'inizio del ritiro a luglio. Finora il giocatore e la moglie-agente Wanda Nara hanno fatto resistenza, ribadendo di voler restare a Milano.

L'Inter valuta il giocatore 70 milioni di euro: la trattativa può decollare in caso di scambio con Dybala, una pista ancora lontana dal concretizzarsi considerate le resistenze della Joya, o di almeno una cessione importante nel parco attaccanti. I maggiori indiziati a partire sono Mario Mandzukic e lo stesso Gonzalo Higuain, di rientro dal prestito al Chelsea.

SPORTAL.IT | 15-06-2019 10:33